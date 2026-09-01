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Abandono de menores

Detienen a unos padres en Sevilla: sus tres hijos estaban solos en una vivienda insalubre mientras ellos bebían

Los progenitores, localizados en las inmediaciones de la vivienda, presentaban un evidente estado de embriaguez tras ser alertados los agentes por el llanto de los menores

Agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los padres de tres menores de uno, tres y cinco años después de que los niños fueran encontrados solos en su domicilio, sin ningún adulto que estuviera a su cargo. Los progenitores fueron localizados poco después en las inmediaciones de la vivienda, donde, según la Policía, consumían alcohol y presentaban un evidente estado de embriaguez.

Los hechos ocurrieron la pasada semana. Varios vecinos alertaron a los agentes después de escuchar durante varias horas el llanto de los niños. Según explicaron a la Policía, no sería la primera vez que los padres dejaban solos a sus hijos para ausentarse del domicilio.

Una niña de tres años abrió la puerta a los agentes

Cuando los policías llegaron a la vivienda pudieron entrar sin necesidad de forzar la puerta, ya que la menor de tres años fue quien les abrió. En el interior se encontraban también sus hermanos, de uno y cinco años. Los agentes encontraron a las dos niñas juntas en el salón, llorando por hambre y frío, detalla la Policía Nacional en una nota, mientras que el niño de cinco años permanecía dormido solo en una de las habitaciones.

Tras atender a los menores, los policías comprobaron además que la vivienda presentaba unas condiciones de salubridad muy deficientes. Según la Policía Nacional, las distintas habitaciones acumulaban un elevado nivel de suciedad y había cucarachas y otros insectos.

Los agentes también constataron la falta de ropa y de otros artículos básicos para los niños. Además, encontraron cuchillos, cuchillas y otros objetos potencialmente peligrosos al alcance de los menores, que podrían haberles causado lesiones al encontrarse sin la supervisión de un adulto.

Los padres fueron localizados cerca de la vivienda

Mientras una parte del dispositivo atendía a los pequeños, los agentes iniciaron la búsqueda de los progenitores. Los vecinos indicaron que estos solían consumir alcohol en las inmediaciones de la vivienda. Ambos fueron encontrados pocos minutos después en una zona cercana. De acuerdo con la Policía Nacional, estaban consumiendo alcohol y mostraban un evidente estado de embriaguez, por lo que fueron detenidos.

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Los tres niños fueron posteriormente trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde recibieron asistencia y fueron sometidos a una evaluación médica. La Policía Nacional ha puesto las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Sevilla y de los Servicios Sociales competentes.

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