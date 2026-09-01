Las Dragonas de Sevilla destacan en Francia en un Dragon Boat con 4.500 supervivientes de cáncer de mama

La representación de España ha firmado una actuación histórica en el Festival Internacional de Dragon Boat de la IBCPC (International Breast Cancer Paddlers' Commission), celebrado en Aix-les-Bains (Francia). Seis embarcaciones DB22, integradas por deportistas de 17 clubes y con más de 160 palistas, compitieron en un encuentro que reunió a 4.500 mujeres supervivientes de cáncer de mama de 37 países. La actuación conjunta permitió situar a la delegación española entre las referencias internacionales de esta modalidad y conseguir resultados inéditos frente a países tradicionalmente dominantes como Canadá, Estados Unidos y Australia.

La presencia andaluza tuvo un papel destacado gracias a Las Dragonas de Sevilla, que formaron parte de uno de los barcos españoles más competitivos del campeonato. La expedición también contó con la participación de deportistas de Málaga Dragón Boat y del club Indalo de Almería, reforzando una representación que volvió a demostrar el crecimiento de este deporte en Andalucía.

España hace historia en Aix-les-Bains con Las Dragonas de Sevilla entre las mejores del Dragon Boat / El Correo

Qué resultados consiguió España en el Festival Internacional de Dragon Boat

España logró el noveno puesto en la clasificación general de los 200 metros con el barco Galatea, un resultado que supone uno de los mejores registros alcanzados por la representación nacional en una competición de máximo nivel.

El rendimiento colectivo permitió competir de igual a igual con selecciones y equipos procedentes de países con una larga tradición en el dragon boat para supervivientes de cáncer de mama. La suma de la experiencia de los distintos clubes españoles hizo posible alcanzar una posición destacada en una clasificación con representación de 37 países.

Otro de los resultados más destacados llegó con la embarcación 121 Paddling Spain, en la que participó Las Dragonas de Sevilla. Este barco consiguió imponerse en su serie de los 1.000 metros con un tiempo de 5 minutos y 24 segundos, para concluir finalmente en el puesto 37 de una clasificación integrada por 180 equipos.

La tripulación contó además con la participación de dos palistas de Málaga Dragón Boat y dos del club Indalo de Almería, completando una representación andaluza que tuvo un papel relevante dentro del combinado español.

España hace historia en Aix-les-Bains con Las Dragonas de Sevilla entre las mejores del Dragon Boat / El Correo

Una competición que va más allá del deporte

El Festival Internacional de la IBCPC reunió en el lago Bourget, en Aix-les-Bains, a 4.500 mujeres supervivientes de cáncer de mama llegadas desde 37 países, entre ellos Singapur, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Francia, país anfitrión de esta edición.

La competición constituye mucho más que una cita deportiva. El encuentro reúne a mujeres que comparten experiencias de recuperación y utiliza el dragon boat como una herramienta de actividad física, apoyo mutuo y convivencia entre participantes de todo el mundo.

Uno de los momentos más significativos del festival llegó durante la regata Sandy Smith, una de las pruebas más simbólicas del programa. En ella participaron Raquél Avilés, como timonel, y Manuela García, como palista, ambas en representación de Las Dragonas de Sevilla.

La competición también estuvo acompañada por la tradicional ceremonia de las flores, un homenaje en el que las participantes recuerdan a las compañeras fallecidas y celebran la fortaleza de todas las mujeres que han afrontado un cáncer de mama. En este contexto, cada regata adquiere un significado que va más allá de la clasificación deportiva.

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La actuación española en Aix-les-Bains pone de manifiesto el crecimiento del movimiento de dragon boat para supervivientes de cáncer de mama en España. La unión de 17 clubes bajo una misma representación nacional permitió competir al máximo nivel internacional y regresar de Francia con unos resultados que ya forman parte de la historia de esta disciplina, confirmando el potencial del deporte cuando los diferentes equipos reman en una misma dirección.