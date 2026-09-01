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Fallece Pepe Mesa, presidente del Círculo Mercantil de Sevilla y ex capataz de la Hermandad del Valle

El abogado sevillano accedió en 2023 a la presidencia de la institución sevillana

El presidente del Círculo Mercantil

El presidente del Círculo Mercantil / El Correo

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Sevilla

José María González Mesa, presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, ha fallecido este martes. Pepe Mesa deja una profunda huella en la ciudad por su trabajo al frente de esta institución y por su vinculación a la Semana Santa de Sevilla, ya que fue capataz de la Hermandad del Valle.

José María González Mesa (Sevilla, 1966), casado y padre de dos hijas, cursó sus estudios en el Colegio de Fomento Tabladilla, para después licenciarse en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ejercía como abogado en despacho propio.

Fue capataz de la Hermanad de Santa Marta hasta el año 2022 y estuvo vinculado también a las hermandades de la Vera Cruz y la Estrella.

En 2023, en las elecciones celebradas por el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla se impulso a los otros candidatos y accedió al cargo tomando el testigo de Praxedes Sánchez al frente de una institución con más de 150 años de historia en la ciudad.

El fallecimiento ha sido anunciado por el propio Circulo Mercantil en un mensaje difundido a todos sus socios: "Su compromiso, dedicación y entrega a esta institución han marcado una etapa, y permanecerán siempre en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él su labor al servicio de la entidad y de sus socios. El Círculo Mercantil se une al dolor de su familia y allegados", resume el texto.

“Todo el club se encuentra muy conmocionado por el fallecimiento de nuestro presidente. Una persona que implementó un importante impulso al club durante esta etapa, siendo pieza fundamental en importantes obras y reformas llevadas a cabo en nuestras instalaciones“, apuntó por su parte el vicepresidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Rafael Bohórquez, en un comunicado oficial.

Condolencias

Durante toda la mañana se han sucedido los pésames por el fallecimiento de una persona reconocida en la ciudad de Sevilla tanto de instituciones como de las hermandades de Sevilla. "Fue una buena persona entregada a Sevilla y sus tradiciones que hizo una magnífica labor en todos los proyectos que encabezaba", resumió el delegado del Gobierno en Andalucía, Ricardo Sánchez.

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"Siempre lo recordaremos con esa sonrisa y trabajando incansablemente por la ciudad que tanto quería", recoge el mensaje difundido por la Asociación de Arte Sacro. Del mismo modo, hermandades y partidos políticos han lanzado mensajes de pésame y de reconocimiento a la trayectoria del presidente del Mercantil.

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