La reutilización de las farolas o la dificultad de trabajar en el puerto: los motivos de Heliopol para alargar la obra de los toldos de San Telmo

Heliopol comenzó la obra para colocar toldos en el puente de San Telmo el pasado 8 de enero. Tenía cuatro meses para terminar, según el plazo de ejecución establecido por el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, a principios de septiembre aún se oyen martillazos y taladradoras en esta conexión entre Los Remedios y el centro histórico. Y así estará al menos hasta el próximo octubre, de acuerdo a la nueva fecha tope fijada por el Gobierno local y pese a la petición de la empresa de alargar las labores hasta diciembre.

Los argumentos que ha esgrimido Heliopol para pedir prorrogar el plazo hasta el 28 de diciembre son muchos y variados. Uno de ellos: "Las diferencias entre la realidad material construida en este puente respecto a la documentación disponible para la redacción del proyecto así como las dificultades propias del entorno portuario y de tráfico rodado en el que se desarrolla la obra -entre otras circunstancias- están afectando a los plazos parciales y las condiciones de ejecución previstas inicialmente".

"Otro factor notable es que aunque la estructura metálica de soporte de los textiles se proyectó contando con los perfiles de los catálogos comerciales de las empresas del sector, la coyuntura actual del mercado imposibilita el suministro de algunos de ellos", señala también la compañía al frente de los trabajos. "Por tanto, resulta imprescindible contemplar el empleo de otros perfiles disponibles en el mercado en este momento, cuyas características geométricas y resistentes no difieren sustancialmente de las previstas en el proyecto pero que obligan a replantear algunas soluciones constructivas".

Asimismo, en su escrito dirigido al Consistorio hispalense, Helipol defiende que "la reutilización de las farolas del puente y su aprovechamiento como parte de la estructura metálica de soporte requiere tareas complementarias para su mejor adaptación y montaje". "Por otro lado, las condiciones finalmente establecidas por la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima para el desarrollo de los trabajos a lo largo del puente afectan igualmente a la organización y dimensionamiento de los medios auxiliares requeridos".