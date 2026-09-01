José Luis Sanz cuenta con Vox pese al choque por la mezquita: "Del acuerdo del Presupuesto no se ha incumplido nada"

De momento la relación entre el PP y Vox sigue adelante en Sevilla. Al menos según el alcalde, José Luis Sanz, que no ve motivos para que el acuerdo firmado para el Presupuesto de 2026 pueda peligrar tras el fuerte choque entre ambas formaciones por el proyecto urbanístico para levantar una mezquita en el Polígono Sur. Sanz ya explicó en la entrevista concedida a El Correo de Andalucía que lo hecho hasta ahora "en el tema de la mezquita es cumplir con la legalidad". "Por mi parte no ha cambiado", respondía sobre cómo se lleva ahora con los concejales de Vox. Y este martes, durante la presentación de las obras realizadas en el teatro Lope de Vega, ha vuelto a reiterar su mano tendida después de que el portavoz de Vox, Gonzalo García de Polavieja, asegurara este lunes que "se ha roto la confianza".

"Del acuerdo con Vox para el Presupuesto no se ha incumplido nada porque no habla de licencias de obras ni mezquitas. Entiendo que el acuerdo sigue en vigor. Ellos tendrán que decir si sigue en vigor o no. Yo a través de medios de comunicación no hablo. A mí no me han dicho que quede suspendido y entiendo que el acuerdo sigue en vigor. Sería el primer acuerdo que se rompe por cumplir la ley”, ha desarrollado el alcalde.

Ya en la conversación con este periódico hablaba de "un balance muy positivo de ese acuerdo con Vox que ha permitido aprobar dos presupuestos". "Ha sido un acuerdo público, transparente, que dio estabilidad a la ciudad de Sevilla, y hemos conseguido que ese acuerdo se cumpla en más de un 90%. Estoy razonablemente satisfecho con la relación que hemos tenido con Vox en estos años", añadía. "Ahora nos sentaremos de nuevo, supongo, hablaremos del próximo presupuesto y, en el peor de los casos, el presupuesto de 2026 se prorrogará".

Vox amenaza con no negociar los Presupuestos de 2027

Pese a que el alcalde ha hecho declaraciones en busca de mantener la relación como hasta ahora, Vox reaccionó este lunes con una posición dura en este inicio de curso político. No es solo la aprobación de la licencia de obra para la mezquita del Polígono Sur, desde la formación de Santiago Abascal se sigue insistiendo por otros asuntos como la nueva Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja o la nueva limitación de viviendas turísticas. El portavoz local de Vox, Gonzalo García de Polavieja, consideró que "es evidente" que la situación actual dificulta el proceso. "Es muy difícil entablar una negociación presupuestaria con alguien que ha quebrado la confianza", afirmó García de Polavieja, que ha señalado que las cuentas de 2027 "están en riesgo".

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ofrece una rueda de prensa para valorar la licencia de la mezquita en el Polígono Sur de Sevilla. A 28 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). 28 JULIO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 28/07/2026. Javier Cortés;Gonzalo García de Polavieja;Rocío Ruz / Rocío Ruz / Europa Press

"Tenemos muchos reproches que hacerle de los cumplimientos que dicen que han hecho de los acuerdos presupuestarios, cuando no ha sido así. Se han quedado muchas cosas en el tintero", recalcaba el portavoz del partido. Desde la formación de Abascal consideran que, antes de abordar una nueva negociación, "es necesario recuperar la confianza y garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos". "Lo cierto es que no he hablado con el alcalde. Me ha llamado para exponerme alguna situación, pero me parece una anomalía que entre dos socios de Gobierno no haya esa comunicación", reconocía Gonzalo García de Polavieja.

Sanz muestra su apoyo a la plantilla de Airbus y Tussam y valora la manifestación por Ceuta

El primer edil popular también ha valorado otros asuntos de actualidad. Por ejemplo, sobre la información avanzada por este periódico sobre una nueva agresión a un autobús de Tussam en el Polígono Sur: el pasado sábado por la noche un autocar de la línea 31 sufrió un nuevo caso de apedreamiento cuando se encontraba en la confluencia de las calles Orfebre Cayetano González y Sebastián Bandarán.

"Estamos respaldando a la empresa y al comité de empresa. Tussam es la empresa mejor valorada. Estamos respaldando a la plantilla sobre sus reivindicaciones de tener seguridad en todas las líneas. Falta Policía Local pero falta también mucha Policía Nacional. Entendemos que Marlaska está distraido con otras cosas", ha analizado el alcalde. Esta misma semana se reunirán el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Ignacio Flores.

También ha mandado su "respaldo" al comité de empresa de Aibus y a todas las movilizaciones después de que la huelga indefinida cumpla este martes una semana, lo cual afecta a la planta de Sevilla. "Pido responsabilidad al comité de empresa y a la empresa porque nos jugamos mucho. La industria aeronáutica tiene mucho peso en Andalucía y Sevilla", ha proseguido.

Sanz se ha referido además a la concentración que habrá en la Plaza Nueva el próximo 2 de septiembre en defensa de Ceuta: "Es una concentración alejada de posicionamientos políticos. Queremos apoyar al pueblo de Ceuta y solidarizarnos. No tiene nada que ver con un problema migratorio sino con una invasión de nuestro territorio. Espero que los sevillanos se echen a la calle". Y sobre los toldos del Puente de San Telmo, ha reiterado que la complejidad está en "construir la estructura que debe soportar los toldos en un día complicado" y su deseo de que "la empresa hubiera sido más ágil y eficaz".