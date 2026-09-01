Pabloshurmano, creador de contenido, antes de la primera batalla de 'aura' en Sevilla: "No hay nada que 'farmee' más ahora que ser buena gente con los demás"

"No hay nada que farmee más ahora que ser buena gente con los demás". Lo dice Pablo Díaz, creador de contenido sevillano conocido en redes sociales como Pabloshurmano, en un vídeo publicado a horas de la primera batalla de aura que se celebrará en Sevilla. La cita será esta tarde a las 19.00 horas en la Plaza de España, donde está previsto un duelo de carisma abierto a participantes y curiosos, con un premio de 100 euros para el ganador, según el cartel que ha circulado por redes sociales.

La convocatoria, difundida bajo el lema "¡Ven y demuestra tu aura!", traslada a la calle un fenómeno nacido en TikTok entre el público más joven. No hay reglas fijas ni jurado oficial: gana quien logre imponerse al rival mediante poses, miradas, gestos o pasos de baile, y es el propio público, con sus aplausos y sus vídeos, quien acaba decidiendo quién se lleva más aura.

Qué significa 'farmear aura', la expresión de moda.

Farmear aura es un término que procede directamente del lenguaje de los videojuegos. Pablo Díaz lo explica a su manera en el vídeo: "Farmear es "un anglicismo cogido con pinzas que viene a significar como recolectar, conseguir", mientras que el aura funciona como "una puntuación imaginaria ligada a la actitud" y la capacidad de impresionar. Así, un movimiento afortunado puede sumar aura; un momento torpe, restarla.

El propio creador de contenido resume el formato como "un duelo, un uno versus uno, de hacer movimientos y gestos guay para ver quién de los dos tiene más carisma". Sevilla se suma así a otras quedadas similares ya celebradas en distintas ciudades españolas, donde la tendencia ha saltado de la pantalla del móvil a la plaza pública. En Córdoba, sin ir más lejos, más de medio millar de chavales se dieron cita hace unos días para una de estas batallas.

Una defensa del fenómeno frente a las críticas

Lejos de sumarse a las burlas que suele recibir este tipo de tendencias adolescentes, Pabloshurmano reivindica en su vídeo el valor social del farmeo de aura. Lo plantea como una excusa legítima para que las generaciones Z y Alfa, nativas digitales, ocupen espacios públicos y socialicen cara a cara en lugar de a través de la pantalla.

El creador pide, además, respeto hacia quienes participen: recuerda lo ocurrido en el pasado con otras modas juveniles, de los punkis a los emos, pasando por los therian, y avanza que su mensaje va dirigido tanto a los adultos que se "cachondean" del fenómeno como a los propios jóvenes, a los que anima a no repetir esos patrones de rechazo hacia lo distinto.

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"No hay nada que farmee más ahora que ser buena gente con los demás", insiste Pablo, que bromea con la idea de sacar una taza con la frase. La cita de esta tarde en la Plaza de España servirá para comprobar, sobre el terreno, hasta dónde ha llegado esta moda viral en la capital andaluza.