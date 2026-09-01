El pueblo de Sevilla por el que pasa La Vuelta 2026: una ciudad monumental entre murallas, palacios y restos romanos

La Vuelta Ciclista a España 2026 volverá a poner el foco sobre la provincia de Sevilla y algunos de sus municipios más emblemáticos. Con motivo del paso del pelotón, repasamos este pueblo sevillano que forma parte del recorrido y los principales atractivos que merece la pena descubrir en cada uno de ellos. Carmona, considerada una de las ciudades más bonitas de España y también una de las más antiguas de Europa.

Situada a apenas 30 minutos de Sevilla capital, Carmona reúne una mezcla excepcional de patrimonio, arquitectura e historia, con vestigios de sus primeros pobladores que se remontan al Neolítico. Sus calles empedradas, sus monumentos y su privilegiada ubicación convierten al municipio en uno de los destinos más visitados y reconocibles de la provincia.

La importancia estratégica de Carmona se remonta a miles de años atrás. Fue durante la Edad del Cobre cuando la meseta sobre la que se asienta comenzó a ser ocupada de forma estable, favorecida por la riqueza agrícola de su entorno y por las posibilidades defensivas que ofrecía el terreno.

Desde sus primeros asentamientos, la ciudad estuvo protegida por murallas, de las que todavía se conservan importantes restos. Entre sus grandes símbolos sobresalen la Puerta de Córdoba y la Puerta de Sevilla, dos monumentos que recuerdan el peso que Carmona ha tenido a lo largo de las distintas etapas de la historia y que recibirán ahora también a los aficionados que sigan el paso de La Vuelta por la provincia.

Carmona es una ciudad marcada por cerca de 5.000 años de historia / Ayuntamiento de Carmona

Historia de uno de los pueblos más bonitos del país

Carmona es una ciudad marcada por cerca de 5.000 años de historia, durante los que se han sucedido distintas culturas y religiones que han dejado una profunda huella en su paisaje urbano y en su patrimonio. Esa riqueza histórica se aprecia especialmente en su legado romano, del que sobresalen el Conjunto Arqueológico y la Necrópolis de Carmona, además de numerosos restos vinculados a la antigua ciudad. La importancia de esta etapa sigue siendo uno de los principales elementos de identidad del municipio, integrado además en la Ruta Bética Romana.

A ese pasado se suman las huellas dejadas durante los siglos posteriores, entre ellas la herencia andalusí y el patrimonio desarrollado durante las etapas medieval y moderna. Monumentos como el Alcázar de la Puerta de Sevilla, sus antiguas puertas, iglesias, conventos y el entramado de su casco histórico reflejan esa sucesión de épocas que ha convertido a Carmona en un auténtico cruce de caminos culturales.

Carmona es uno de los municipios más antiguos de Europa / Ayuntamiento de Carmona

Carmona conserva muestras de las civilizaciones que han pasado por allí

Pero su importancia no desapareció durante la época musulmana, sino que fue capital de uno de los reinos taifas, lo que le llevó a construir alcázares, mezquitas y otros edificios. En la actualidad, esta localidad situada en plena Campiña se ha convertido en una de las ciudades más importantes de España desde el punto de vista turí­stico al conservar numerosas y ricas muestras de todas las civilizaciones que por aquí­ han pasado.

Una trayectoria que aún se puede contemplar en sus murallas, que impresionan desde lejos; así como los monumentos tan interesantes como Los Alcázares, la Iglesia de San Felipe, la Iglesia de Santa Marí­a, la Puerta de Sevilla, la Puerta de Córdoba y otros muchos edificios civiles y religiosos. En conjunto, constituye una ciudad monumental y uno de los núcleos de interés turí­stico-cultural más importante de Andalucí­a que merecen la pena visitar.

Los primeros moradores de esta localidad de la provincia hispalense datan del Neolítico / Ayuntamiento de Carmona

Gastronomía en Carmona

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Carmona, que ha sabido conservar una cocina tradicional muy ligada a los productos de su huerta. Entre sus platos más característicos aparecen las alboronías, las espinacas, la sopa de tomate, las migas, los espárragos trigueros con huevo, el cocido con tagarninas, las manitas de cerdo o la popular 'tostá' con manteca colorá y lomo. En el apartado dulce, la influencia árabe y la tradición conventual se reflejan en especialidades como la torta inglesa, los bollos de aceite, las torrijas con vino dulce y miel, los polvorones caseros o las tortas de almendra.