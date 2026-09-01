Sucesos
Reducen con una pistola táser a un sospechoso de atracar una gasolinera de Bormujos
Un hombre de 49 años fue arrestado después de amenazar con lesionarse con un cuchillo. Las primeras informaciones lo relacionan con un presunto atraco cometido poco antes en una gasolinera de Bormujos
La Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un hombre de 49 años después de intervenir en un incidente registrado en la barriada de Nueva Sevilla, donde el sospechoso portaba un cuchillo de grandes dimensiones y llegó a amenazar con lesionarse a sí mismo. Los agentes hicieron uso de una pistola táser para inmovilizarlo tras comprobar que no atendía a los requerimientos para que depusiera su actitud. Las primeras informaciones relacionan al detenido con un presunto robo cometido poco antes en una gasolinera de Bormujos, donde supuestamente intimidó a una trabajadora con el arma blanca para apoderarse del dinero de la caja.
Qué ocurrió durante la intervención policial en Nueva Sevilla
La intervención policial comenzó después de que la Policía Local recibiera un aviso que alertaba de una posible reyerta en uno de los pasajes de la barriada de Nueva Sevilla. Según la información facilitada por fuentes policiales, uno de los implicados portaba un cuchillo de grandes dimensiones mientras otra persona trataba de protegerse utilizando una valla.
Cuando los agentes llegaron al lugar localizaron a un hombre que llevaba el cuchillo y lo blandía de forma amenazante. Ante el riesgo existente, desenfundaron inicialmente sus armas reglamentarias y le ordenaron en repetidas ocasiones que arrojara el arma blanca y cesara en su actitud.
El sospechoso, sin embargo, no obedeció las indicaciones policiales. En un momento de la intervención llegó a dirigir el cuchillo contra sí mismo y amenazó con clavárselo, una situación que llevó a los agentes a modificar su actuación para intentar controlar el incidente sin que se produjeran daños.
Según la información policial, tras reiterar las advertencias al hombre, los efectivos realizaron la transición desde el arma de fuego al dispositivo eléctrico de control, conocido como pistola táser, e hicieron uso del mismo para inmovilizar al sospechoso.
La investigación relaciona al detenido con un presunto robo en Bormujos
Las primeras informaciones sitúan el origen del operativo en un presunto atraco ocurrido poco antes en una gasolinera de Bormujos. De acuerdo con esas informaciones, el ahora detenido habría amenazado con el cuchillo a una trabajadora del establecimiento para exigirle el dinero de la caja.
La misma versión sostiene que también la amenazó con agredirla si no accedía a entregarle el efectivo. Después de hacerse presuntamente con el dinero, habría abandonado el lugar en dirección a la barriada de Nueva Sevilla, donde finalmente fue localizado por los agentes de la Policía Local.
La investigación continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias del presunto robo que motivó la actuación policial.
- La costa andaluza sigue disparada: el precio de la segunda residencia en Tarifa o Chiclana supera ya al de una vivienda en el Casco Antiguo de Sevilla
- La Junta de Andalucía ultima una alternativa de línea 2 por el Aljarafe que conecte el metro con Camas, Castilleja y Tomares
- Antonio Morales, experto en Ingeniería del Terreno: "Un terremoto como el de Granada sería más destructivo en Sevilla"
- José Luis Sanz: 'El metro a Bellavista se anunciará en breve y la Junta presentará muy pronto una línea 2 desde Sevilla Este que será metropolitana
- José Luis Sanz: "Antes del Mundial, la Junta tiene que ejecutar ya 15 millones en los accesos de La Cartuja y tienen nuestro proyecto"
- Lluvia de premios en Lebrija: 64 vecinos ganan 40.000 euros con el Cuponazo de la ONCE
- José Luis Sanz: 'El Puente del Centenario estará como mínimo un año parado y el ministro de Transportes ni me recibe, ¿qué hago? ¿me quemo a lo bonzo?
- Operación Retorno de la DGT en Sevilla: puntos negros, horarios críticos y carriles especiales este fin de semana