Reunión de urgencia entre Gobierno y Ayuntamiento de Sevilla tras la nueva agresión a un Tussam en el Polígono Sur

Otra vez han vuelto a apedrear un autobús urbano en el Polígono Sur. El último capítulo de una serie con bastantes -y lamentables- episodios fue el pasado sábado, cuando un Tussam de la línea 31 recibió un adoquinazo que reventó el cristal. Un nuevo incidente por el que, tal como ha podido confirmar El Correo de Andalucía, se reunirán esta misma semana el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Ignacio Flores, tras la petición de este último de adoptar "medidas concretas".

El autocar afectado se encontraba realizando la ruta de la línea 31, que une el Prado de San Sebastián con el Polígono Sur. A su paso por la confluencia de las calles Orfebre Cayetano González y Sebastián Bandarán, lanzaron un adoquín que rompió el cristal de uno de los laterales del vehículo. El impacto tuvo lugar justo en una zona en la que no viajaban pasajeros en ese momento, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

"Hay quien dice que son niños los que hacen estas cosas, pero un niño pequeño no puede lanzar un adoquín contra un autobús. Como mínimo, habrá sido un adolescente o un joven", apuntan fuentes cercanas a los hechos a este periódico. Por el momento, se desconoce al autor de este acto vándalico, que ha provocado daños materiales en un vehículo perteneciente a la empresa municipal de transportes.

Tras este incidente, el delegado de Seguridad Ciudadana de Sevilla envió este pasado lunes una carta a Francisco Toscano para abordar juntos esta problemática. Y tal como apuntan fuentes de la Subdelegación, desde esta institución se va a atender la solicitud de reunión, por lo que Ayuntamiento y Gobierno central se sentarán a dialogar sobre estos apedreamientos a autobuses de Tussam "esta misma semana, si se pueden cuadrar las agendas".

Asimismo, desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla destacan que "hay presencia de la Policía Nacional permanente en el Polígono Sur". "Y, según el ordenamiento jurídico vigente, las corporaciones locales tienen competencias en materia de seguridad y por tanto deben ejercerlas. Algo para lo que siempre contarán con la colaboración de la Subdelegación", resaltan además estas fuentes oficiales.

"La gravedad de estos hechos exige una respuesta"

En la carta enviada al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ignacio Flores reclamaba una reunión urgente "con el objetivo de abordar de nuevo los incidentes que vienen afectando a los autobuses de Tussam y a la prestación del servicio de transporte público en el Polígono Sur". Un encuentro que, según la petición del delegado municipal, debería celebrarse "a la mayor brevedad posible".

"El último de estos sucesos, consistente en el lanzamiento de un adoquín contra un autobús que circulaba por la confluencia de las calles Orfebre Cayetano González y Sebastián Bandarán, se suma a otro episodio que genera una seria preocupación por la seguridad del personal de Tussam y de las personas usuarias", subrayaba Flores. "Aunque en esta ocasión no se produjeron daños personales, la gravedad de los hechos exige una respuesta preventiva, coordinada y contundente".

Apedreamientos a autobuses y desvíos en el barrio

Cabe recordar que el Gobierno local tuvo que modificar el año pasado los itinerarios de las líneas 30, 31 y 32 en el Polígono Sur tras varios casos de apedreamientos. Además, los intentos por restablecer la normalidad no duraron mucho: en febrero de 2025 se desviaron de nuevo los recorridos solo un día después de la vuelta a la normalidad, tal como ocurrió luego en junio. En ambos casos, pedradas contra autobuses obligaron a recortar de nuevo la ruta.

"En algunas zonas a determinadas horas es complicado mantener el servicio. Pero este es un problema de seguridad ciudadana, y eso es competencia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior", señaló hace un año el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Si el que tiene las competencias no hace su trabajo y no colabora, es complicado que se puedan recuperar esos itinerarios", destacó Sanz.

Por su parte, la asociación vecinal Nosotros también somos Sevilla reclamó hace solo unas semanas "la recuperación del recorrido por el Polígono Sur de los autobuses 30, 31, 32 y A5". "El 30 casi no entra en nuestros barrios, el 31 y 32 han recortado drásticamente su recorrido. Las tres líneas han dejado sin autobús a más de 5.000 familias", denunció recientemente esta plataforma. "En las nuevas paradas nunca se sabe si van a parar o no, pues los nuevos recorridos se alteran con mucha frecuencia, sin aviso alguno".