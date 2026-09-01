Susto en la calle Betis: un incendio en la cocina de un restaurante obliga a evacuar al personal

Un incendio registrado este martes en uno de los motores del sistema de extracción del restaurante Río Grande, situado en la calle Betis de Sevilla, ha obligado a evacuar al personal que se encontraba trabajando en la cocina.

Según han explicado testigos presenciales, el fuego se habría originado en un motor de los extractores. Los trabajadores se percataron rápidamente de lo ocurrido y abandonaron la zona de cocina mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

Emergencias 112 recibió una llamada sobre las 15:20 horas alertando de la salida de humo del restaurante. Los Bomberos se desplazaron rápidamente hasta el establecimiento para controlar la situación.

Los efectivos, ayudados por un camión escala, han intervenido sobre el fuego desde la parte superior del edificio, sofocando las llamas y refrescando la zona de la cocina, situada junto a un espacio arbolado.

Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia del 061, aunque finalmente no ha sido necesaria asistencia sanitaria para ninguna de las personas que se encontraban en el restaurante.

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En el momento del incidente había clientes en el restaurante, aunque se encontraban en una zona abierta del local, según los testimonios recabados.