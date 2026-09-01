Tomares ficha a Siempre Así, David Civera o Jaime Urrutia para los conciertos gratuitos de su feria: cuándo y dónde son

Cuenta atrás para el comienzo de la Feria de Tomares 2026. El municipio sevillano celebrará una de sus citas más esperadas del año entre el miércoles 2 y el domingo 6 de septiembre, con una programación en la que la música volverá a ser protagonista. Siempre Así, David Civera y Jaime Urrutia encabezan el cartel de conciertos gratuitos, al que se suman Peterpunk & The Diablo Band, Belén de los Reyes, Agustele y varios artistas locales.

La Feria de Tomares 2026 se desarrollará en el recinto ferial de la localidad, donde se instalarán 18 casetas, incluida la Caseta Municipal, distribuidas entre las calles Ricardo Torres Bombita y Finito de Triana. Cinco días de fiesta en los que tampoco faltarán las atracciones, concursos, gastronomía y actividades infantiles.

Conciertos de la Feria de Tomares 2026: Siempre Así, David Civera y Jaime Urrutia

Uno de los grandes reclamos de esta edición será su programación de conciertos gratuitos. El primero de los nombres destacados llegará en la noche del jueves 3 de septiembre, cuando Jaime Urrutia, histórico líder de Gabinete Caligari, actuará a partir de las 00.30 horas.

El viernes 4 será el turno de uno de los grupos sevillanos más populares. Siempre Así actuará a las 00.00 horas, en una jornada en la que también subirán al escenario Belén de los Reyes y la Orquesta Sugar.

La noche del sábado 5 de septiembre concentrará otro de los platos fuertes de la Feria de Tomares. David Civera actuará a las 23.30 horas, después de Agustele, mientras que Peterpunk & The Diablo Band prolongará la música hasta la madrugada.

La programación musical también reserva espacio para artistas locales como Joaquín Pavón, Serva Labari y Ely Silva, además de las orquestas Sugar y Los Elegidos.

Programación de los conciertos

El calendario musical de la Feria de Tomares 2026 queda distribuido de la siguiente manera:

Miércoles 2 de septiembre

21.30 horas: Cena del Pescaíto y Orquesta Los Elegidos.

22.30 horas: Joaquín Pavón.

00.00 horas: inauguración del Alumbrado con la Banda Sinfónica de Tomares.

00.15 horas: Orquesta Los Elegidos.

Jueves 3 de septiembre

21.30 horas: Orquesta Sugar.

23.00 horas: Serva Labari.

00.30 horas: Jaime Urrutia .

. 02.00 horas: Orquesta Sugar.

Viernes 4 de septiembre

21.30 horas: Orquesta Sugar.

22.30 horas: Belén de los Reyes.

00.00 horas: Siempre Así .

. 02.00 horas: Orquesta Sugar.

Sábado 5 de septiembre

15.30 horas: Ely Silva.

22.00 horas: Agustele.

23.30 horas: David Civera .

. 01.30 horas: Peterpunk & The Diablo Band.

Cuándo empieza la Feria de Tomares 2026

La Feria comenzará oficialmente el miércoles 2 de septiembre, una jornada que volverá a estar dedicada a los más pequeños con el tradicional Día del Niño. Las atracciones tendrán ese día un precio especial de 2,50 euros desde las 19.00 horas.

A las 21.30 horas comenzará la tradicional Cena del Pescaíto, mientras que a medianoche tendrá lugar el encendido del Alumbrado, que marcará la inauguración oficial de la feria.

Concurso de Arroces y actividades para los niños

Más allá de los conciertos, la programación incluye algunas de las actividades más tradicionales de la Feria de Tomares. El viernes 4, a partir de las 12.00 horas, se celebrará el XII Concurso de Arroces, seguido de una degustación a las 14.30 horas y la entrega de premios a las 16.00 horas.

El domingo 6 de septiembre estará especialmente dedicado al público familiar. A las 13.00 horas comenzará la Gala Infantil y, desde las 14.00 horas, habrá pizza gratis para los niños.

También volverá la histórica Tómbola de la Hermandad Sacramental, considerada el origen de la propia Feria de Tomares.

Una feria sin ruido desde las 22.00 horas

La Feria de Tomares mantendrá además una de las medidas que la convirtió en pionera en España. A partir de las 22.00 horas, las atracciones funcionarán sin música ni sonidos estridentes, una iniciativa implantada para facilitar el disfrute de las personas con trastorno del espectro autista y otras sensibilidades al ruido.

El recinto contará igualmente con un Punto Violeta, una medida que el municipio mantiene desde 2022 para reforzar la seguridad y prevención durante las jornadas festivas.

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Así, Tomares volverá a despedir el verano con cinco días de feria, música en directo y una programación que tendrá en Siempre Así, Jaime Urrutia y David Civera algunos de sus principales protagonistas.