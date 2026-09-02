Retrato de Airbus en Sevilla: el conflicto laboral en una plaza clave con 3.000 empleados, el A400M por bandera y un avión tanquero como garantía de futuro

La industria aeroespacial es uno de los principales motores de la economía sevillana. Dentro del sector, Airbus juega un papel fundamental como compañía tractora, ya que impulsa la actividad y también la innovación tecnológica de una gran cantidad de empresas auxiliares instaladas en la provincia, cuyo empleo y mantenimiento en el tiempo dependen del gigante europeo. En las últimas semanas, el conflicto laboral ha marcado el día a día de las plantas de Tablada y San Pablo -en las que trabajan unos 3.000 empleados de manera directa-, al igual que sucede en el resto de factorías con las que cuenta en el resto de España.

En este contexto, la empresa y los representantes de los trabajadores continúan en un proceso de negociaciones con órdagos por uno y otro lado. Tras el preacuerdo firmado en julio por los sindicatos mayoritarios -que fue tumbado en una estrecha votación-, la compañía se aferra a lo pactado, mientras que CGT -junto a UGT y ÚTIL- lidera las protestas para apretar y conseguir sus reivindicaciones.

Esta falta de consenso preocupa también al Gobierno. De hecho, se plantea intervenir directamente. Así lo ha hecho saber este martes el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, quien ha advertido de la problemática que supone que el conflicto siga adelante. "No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años", ha enfatizado.

La FAL del A400M, de las actividades más afectadas por la huelga

Mientras tanto, en Sevilla, se sitúan programas muy relevantes para la compañía. Entre ellos, el A400M -que ya parecía haber dejado atrás las dudas que pesaban sobre él, sobre todo después del respaldo anunciado por parte de la OTAN en la cumbre celebrada el pasado mes de julio-. Fue entonces cuando los gobiernos de Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, España, Turquía y el Reino Unido respaldaron durante la celebración de la cumbre poner en marcha el proyecto para una flota multinacional del avión militar de Airbus A400M.

Según han indicado fuentes conocedoras de la situación a este periódico, es precisamente la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de esta aeronave la que se está viendo más golpeada por la huelga. Si bien la parte de ingeniería "no se ha visto especialmente afectada", sí lo está en los talleres donde trabajan los operarios para el montaje del avión, han asegurado dichas fuentes.

"Una situación crítica", según la compañía

La compañía ya ha lanzado un mensaje de alarma al asegurar que la continuación de la huelga está creando "una situación crítica tanto para nuestro negocio como para nuestros clientes", de algunos de los cuales ha recibido "claros mensajes de preocupación", así como de diferentes partes interesadas que necesitan continuidad de negocio y fiabilidad.

Otro de los programas anunciados y que se podrían ver afectados si esta situación se alarga es el centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, en Sevilla, que Airbus tiene previsto abrir a finales del año 2027 para satisfacer el incremento de la demanda global de aviones cisterna.

Un avión cisterna MRTT de Airbus suministra en vuelo a dos cazas Eurofighter españoles / Airbus

Este nuevo programa aumentará la actividad al punto de que creará en torno a 200 puestos de trabajo nuevos en la factoría sevillana, lo que a su vez repercutirá en cerca de 600 empleos en la industria auxiliar. Estas plazas se sumarían a los más de 14.000 empleados que hay actualmente en las plantas españolas de Airbus, de los cuales 3.500 están ubicados en las sedes sevillanas.

Actividad en San Pablo y Tablada

La planta de San Pablo incluye las líneas de ensamblaje final de los aviones de transporte A400M y C295, actividades de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), el Centro de Entrega de Aviones Militares y el Centro Internacional de Entrenamiento, donde las tripulaciones de vuelo y el personal de tierra reciben formación para operar las plataformas de Transporte Militar A400M, C295 y A330 MRTT.

Planta de ensamblaje final del C295 en San Pablo Sur (Sevilla). / AIRBUS DEFENCE AND SPACE 2024

La histórica sede de Tablada, por su parte, produce grupos estructurales avanzados y componentes equipados para programas militares y civiles, funcionando como planta de montaje previo o Pre-FAL. Además, es uno de los centros clave en España seleccionados para la industrialización y producción del futuro sistema aéreo no tripulado europeo, conocido como el Eurodrone.

La industria auxiliar, a la espera

Según los cálculos de la compañía, la actividad de Airbus tiene un impacto en la industria local de más de 15.000 puestos de trabajo. Aunque desde el Clúster Aeroespacial y de Defensa Andalucía Aeroespacial no tienen una estimación del impacto económico que la huelga podría tener en estas empresas, sí han mostrado su preocupación si la situación se alarga en el tiempo.

"Airbus es una pieza clave del ecosistema aeroespacial andaluz. Por ello, cualquier situación de incertidumbre prolongada puede tener repercusión en la actividad de numerosas empresas auxiliares, especialmente en aspectos relacionados con la planificación, los ritmos de producción y entregas y la ejecución de determinados programas. No contamos aún con información del impacto económico que puede tener en la cadena de suministro, pero sin duda lo habrá, ya dependiendo de la dimensión de cada empresa. Pero hay que recordar que muchas son pymes", ha señalado a declaraciones a este periódico Fernando Alarcón de la Lastra, presidente de Andalucía Aerospace. En cualquier caso, ha asegurado que la organización confía en "la voluntad de entendimiento y en que se pueda alcanzar una solución consensuada que aporte estabilidad".

Imagen aérea de Aerópolis. / Aerópolis

Por otro lado, ha destacado que Airbus desarrolla en Andalucía programas estratégicos de gran relevancia para la industria aeroespacial europea. "Confiamos en que las negociaciones entre empresa y representantes de los trabajadores puedan culminar en un acuerdo satisfactorio en un plazo razonable, de manera que la situación actual tenga el menor impacto posible sobre los programas en marcha y sobre los previstos para el futuro", ha abundado.

El conflicto laboral continúa

Los trabajadores de Airbus España seguirán adelante con la huelga indefinida, convocada por CGT, UGT y ÚTIL, después de que en una votación celebrada este lunes en varios centros de trabajo se rechazara su suspensión temporal, que pedía la empresa para seguir la negociación. La suspensión de la huelga ha sido rechazada por un 81,2 % de los votos frente a un 16,4 %, a favor de la misma, y un 2,4 % abstenciones, informaban el lunes los sindicatos convocantes.

Este martes, la dirección de Airbus y los sindicatos se han vuelto a reunir en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) tras la negativa de la plantilla a desconvocar la huelga y negociar la oferta planteada por la compañía, un procedimiento de mediación que ha vuelto a resolverse sin acuerdo, al no aceptar la empresa negociar con el comité de huelga mientras no se suspenda o desconvoquen los paros.

Ya entrada la noche, UGT informaba de que por la tarde se estaba celebrando "una negociación paralela entre ATP, CCOO y SIPA con la Dirección", sin que el sindicato estuviese presente. "Estaremos atentos para informaros de los avances que se puedan producir en dicha reunión", subrayaba. La comisión negociadora se ha vuelto a citar el día 3 de septiembre a las 10.00 horas.