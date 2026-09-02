Alerta por el mejillón cebra en el Guadalquivir: la presencia de la especie invasora obliga a confinar la navegación en uno de los embalses de Sevilla

El mejillón cebra, una de las especies invasoras más perjudiciales para los ecosistemas acuáticos y las infraestructuras hidráulicas, ha sido detectado en uno de los grandes embalses del Guadalquivir, el Torre del Águila, ubicado en el término municipal de Utrera. Esta situación ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a establecer medidas urgentes en respuesta a esta situación de alerta entre las que destaca el confinamiento de la navegación.

La CHG, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha decretado que toda embarcación que entre en el embalse de Torre del Águila, con una superficie de casi 1.000 hectáreas y una capacidad de unos 70 hectómetros cúbicos, quedará confinada y por tanto estará prohibido que navegue en otros embalses de la cuenca. Si lo hace se expondrá a sanciones de acuerdo con la normativa de dominio público hidráulico. En cualquier caso para navegar en este embalse las embarcaciones deberán solicitar una autorización específica.

La resolución también establece que los titulares que estuvieran ejerciendo su derecho tras haber presentado la correspondiente declaración responsable y que incluyan Torre del Águila junto con otros embalses deberán optar entre navegar exclusivamente por él, sin poder navegar en ningún otro embalse, o renunciar a este embalse y conservar la autorización para el resto de embalses de la cuenca. Asimismo, las embarcaciones actualmente ubicadas en los embarcaderos del embalse quedan automáticamente confinadas a su navegación en Torre del Águila.

La resolución refuerza también las medidas de prevención mediante la obligación de aplicar el Protocolo de Limpieza antes de trasladar cualquier embarcación a un embalse no confinado, así como la suspensión temporal del uso de elementos auxiliares de baño y equipos susceptibles de dispersar la especie.

El impacto del mejillón cebra

El mejillón cebra, una especie invasora, ocasiona graves daños a las infraestructuras; taponan tuberías de captación subterránea y obstruyen filtros y enrejados, donde su control supone un gran coste económico. Por su poder de filtración provoca un aumento de la penetración de luz en el agua, por lo que se producen cambios en las comunidades acuáticas, favoreciendo la aparición de macrófitos.

Del mismo modo, afecta a otras especies de moluscos y crustáceos, a los que se adhiere ocupando además, sus hábitats, así como a algunos peces que los usan como fuente de alimento, ya que el mejillón cebra alberga parásitos que desarrollan la fase adulta en dichos peces.

Puede afectar gravemente a las actividades recreativas ya que provoca cortes en pies de bañistas y, en ocasiones, provoca cortes en el suministro de agua para el consumo humano y de las industrias energéticas, además de interferencias en los equipos de bombeo y riego para agricultura.