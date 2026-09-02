Las aulas de las escuelas infantiles reabren con Sevilla a 40 grados: "Con una alerta por calor deberíamos tener orden de cerrar antes"

Las escuelas infantiles de Sevilla inaugurarán este jueves 3 de septiembre la vuelta al cole en una ciudad que volverá a convertirse en un horno. Más de 25.000 menores de 0 a 3 años regresarán a las aulas con máximas por encima de los 40 grados y aviso amarillo de AEMET en la Campiña sevillana, obligando a los centros a tirar de aires acondicionados, pingüinos y ventiladores durante buena parte de la jornada. Los más pequeños llegarán a las clases uno de los días más calurosos del año, según los expertos. Ante este escenario, las profesionales de las escuelas infantiles plantean la posibilidad de que la Junta de Andalucía reduzca el horario los días de calor extremo.

A diferencia del protocolo para colegios e institutos públicos, las escuelas infantiles de titularidad privada de 0 a 3 años no están incluidas en el Plan de Bioclimatización de la Consejería de Educación ni pueden acogerse al Plan de Confort Térmico Mejora tu centro. Las que forman parte de esta categoría -la mayoría- deben asumir con sus propios recursos las medidas necesarias para combatir el calor dentro de los edificios. La normativa les exige cumplir determinadas condiciones térmicas, aunque no impone un sistema concreto de climatización.

Aun con estas instalaciones, el calor cambia la rutina de los más pequeños. Septiembre se parecerá estos días a julio. Muchos centros adelantarán o acortarán el recreo para aprovechar las primeras horas de la mañana y las maestras reforzarán la vigilancia sobre el estado físico, el sudor, el sueño o la actividad de los menores. "Estamos muy pendientes de que no suden y durante la siesta, los días de más calor, llegamos a despertar periódicamente a los niños por temor a que puedan sufrir un desmayo por golpe de calor", apuntan desde la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles, una entidad representada por maestras. Según esta organización, también es habitual que algunas familias recojan antes a sus hijos cuando las temperaturas se disparan, pero no pueden reducir el horario de apertura de la guardería, a pesar de que así se lo han solicitado a la Junta de Andalucía a través de una carta a la consejera de Educación: "Con una alerta por calor deberíamos tener orden de cerrar antes, se lo hemos pedido a la Junta".

Sube el calor, sube la factura

Los ajustes para proteger a los menores tienen también una consecuencia económica. Mantener climatizadas las aulas durante buena parte de la jornada dispara uno de los costes que más preocupan al sector. La directora de una escuela infantil del Polígono de San Pablo, que prefiere mantener el anonimato, explica que comenzar el curso con el termómetro por encima de los 40 grados repercute directamente en la factura eléctrica. "El aire estará puesto todo el día y reduciremos el horario del recreo. Por eso, cuando pedimos un aumento del precio de la plaza a la Junta y alegamos la subida de los costes nos referimos a este tipo de gasto extra que cada vez es más habitual. Es carísimo tener enchufado el aire todo el día, pero no nos queda más remedio", explica a El Correo de Andalucía.

Estos primeros días, las escuelas infantiles ofrecen la posibilidad de comenzar el curso con un periodo de adaptación: los niños se incorporan de forma progresiva a las aulas, especialmente cuando acuden por primera vez, con horarios reducidos o escalonados. Sin embargo, según esta directora, que tiene más de una década de experiencia como propietaria, asegura que la mayoría de familias suelen saltarse este proceso. "Desde el primer día hacen el horario completo", apostilla.

En su centro, el aire acondicionado comienza a funcionar con mayor intensidad desde las 11.00, cuando el calor empieza a apretar, y se mantiene hasta las 17.00, cuando termina la jornada de muchos menores. Seis horas de climatización para intentar mantener las aulas en una temperatura confortable. "Es un perjuicio, pero lo asumimos porque queremos que los niños y las maestras estén en perfectas condiciones", puntualiza la directora. En su caso, la mayoría de los alumnos permanecen en el centro hasta las cinco de la tarde, independientemente de las temperaturas exteriores. "Nosotros no podemos reducir el horario, tiene que llegar una orden de la Junta", incide, a lo que añade: "Nuestra realidad es que la mayoría de los padres no recogen antes a sus hijos, a pesar del calor".

Las maestras piden reducir la jornada con alertas por calor

El calor tampoco se queda únicamente en los niños o en las cuentas de los centros. Las trabajadoras pasan buena parte de su jornada dentro de estas aulas durante los meses más duros del verano. La Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles envió el pasado agosto una carta a la consejera de Educación, Carmen Castillo, para solicitar una reunión en la que abordar específicamente las condiciones laborales durante los periodos de altas temperaturas.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, las profesionales alertan de aulas que llegan a alcanzar los 30 grados. "Estas situaciones resultan insostenibles e inseguras tanto para el alumnado como para las trabajadoras", afirman.

Entre sus reivindicaciones figura una reducción progresiva del calendario escolar para "avanzar hacia la equiparación progresiva del primer ciclo con el resto de etapas educativas". "Son los más pequeños, sin embargo, son los que empiezan antes", critican en conversación con este periódico. También piden reducir el horario durante los episodios de calor y que, cuando exista un aviso meteorológico amarillo, naranja o rojo, la jornada termine a las tres de la tarde. Una petición que cobra especial actualidad esta semana. Mientras el resto de alumnos andaluces todavía apura sus últimos días de vacaciones, los menores de 0 a 3 años regresarán primero a las aulas y lo harán, una vez más, con el calor como compañero de clase.