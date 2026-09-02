Los bomberos descartan daños estructurales en el hotel de Altadis: "El fuego ha llegado a la primera planta y el humo a todo el edificio"

El incendio de este miércoles por la mañana en el interior del nuevo hotel incluido en el proyecto para la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis se ha saldado con al menos cinco heridos, si bien no ha habido que lamentar daños estructurales importantes. El jefe de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, Luis López, ha hecho un balance de la intervención para apagar un fuego que ya ha dado por controlado a la media hora después de que comenzara a subir hasta la primera planta. El humo sí que ha alcanzado a todo el edificio, y ahora será el momento de analizar cómo se ha originado exactamente y qué zonas se han visto más afectadas, justo en una fase de las obras en la que ya estaba todo muy avanzado.

"Lo que estamos controlando son pequeños focos que quedan en la planta baja y en unas galerías técnicas interiores que se han distribuido principalmente en la planta primera", ha valorado López desde el exterior del edificio. "Son fuegos muy localizados y de pequeña entidad. Estamos revisando todas las plantas, principalmente la planta baja y la planta primera, aunque también ha afectado a algunos falsos techos, al revestimiento", ha continuado explicando.

El humo sí ha alcanzado a todo el edificio, tanto a las plantas quemadas por el fuego como a las superiores. "El humo se ha distribuido por todas las plantas y la afectación del humo es la que todos sabemos. Afecta a la pintura, decorado, algunas carpinterías o revestimientos. Son daños que no son estructurales en principio, a falta de alguna inspección", ha afirmado al respecto. "En principio se debe hacer un estudio más a fondo, pero por el desarrollo del fuego y el tipo de estructuras que hay, en principio, sin entrar en detalle porque ya tendrá que hacerse una revisión más detallada, no creemos que haya un problema estructural".

Bomberos de Sevilla sofocando el incendio en la antigua fábrica de Tabacos de Altadis / Marina Casanova

El fuego del incendio de Altadis se ha propagado con materiales no protegidos

Luis López ha informado que se recibió la llamada en torno a las 11:09 horas aproximadamente. "Nos llamó un trabajador de la obra, que parecer ser que se inició el fuego en ese momento. En un principio se intentó extinguir, pero ya viendo que no podían nos avisaron a nosotros", relata. "Todavía no tenemos detalles de qué se estaba haciendo, pero la realidad es que la propagación ha sido importante a través de los materiales que había, que aún no estaban protegidos", ha proseguido.

Según los bomberos, en este tipo de obras cuando se montan instalaciones "hasta que no tienen un acabado final están más expuestas a que se produzcan estos incendios". Además, "debe haber unas medidas de seguridad que se tienen que cumplir", aunque en este caso "algunos trabajos en sí mismos acarrean algún tipo de riesgo". Será la inspección que se realice la que determine cuál ha sido el inicio del incendio y cómo se ha propagado.

Además, se han escuchado explosiones en el interior. "Son debido a elementos que tienen gas a nivel de spray y de cosas de estas que son las que pueden provocar una explosión, pero que no tienen ninguna importancia desde el punto de vista de afectación o de daños", ha seguido explicando el jefe de bomberos municipal.

Luis López, responsable del servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla / Marina Casanova

Un dispositivo de hasta 40 efectivos para apagar el fuego

Para acabar con el fuego del incendio de este martes, López ha añadido que se desplazaron nueve vehículos, nueve dotaciones, entre 35 y 40 efectivos. Los trabajos "han sido complejos" por la accesibilidad que tiene el edificio, que ha habido que "abordarlo por distintos puntos".

Gracias a ese despliegue se ha dado por controlado "en los primeros 25-30 minutos a falta de revisar los puntos que estaban con más desarrollo del fuego para poder extinguirlo". Además, se ha podido confirmar que todos los trabajadores estaban fuera, con al menos cinco personas heridas, y las labores se han centrado en la extinción del fuego.