Eduardo T., vecino de Los Remedios: "El fuego ha recorrido todo el edificio y los restos del material que arrastra el viento han llegado hasta mi terraza"

El incendio declarado esta mañana en el hotel en obras del complejo Vera, en los terrenos de la antigua Fábrica de Tabacos, en la calle Juan Sebastián Elcano de Sevilla, ha ido ganando intensidad con el paso de las horas y ha generado una importante columna de humo visible desde distintos puntos del barrio de Los Remedios. A esta hora, según fuentes del 112, al menos hay tres heridos, todos trabajadores de la obra que han sido trasladado al Virgen del Rocío. Uno de ellos, según los servicios de emergencias, presenta quemaduras.

Eduardo T., vecino de la calle Juan Sebastián Elcano, ha seguido la evolución del fuego desde su vivienda desde donde ha sido testigo en primera persona de la voracidad del incendio. Las llamas "han ido a mayores" desde que se originió el siniestro, minutos antes de las once de la mañana, y "se ha extendido prácticamente de un extremo al otro del edificio". "Empezó por el lado más cercano al sur y se ha ido corriendo hasta llegar al norte. Ha recorrido todo el edificio y no han podido pararlo. Trataron de sofocar muy rápido el área sur, donde empezó, pero no pudieron pararlo porque llegó hasta el ala norte", relata a El Correo de Andalucía.

Imagen del despliegue de emergencias desplegado en la calle Juan Sebastián Elcano. / Eduardo T.

El testigo explica además que durante el incendio han comenzado a desprenderse distintos elementos de la construcción, algunos de los cuales han llegado incluso hasta la terraza de su vivienda. "En el vídeo que he grabado se aprecian unos trozos que parecen metálicos, como chapitas muy ligeras que se las lleva el viento, y también otro tipo de material un poco raro, con la textura de un algodón de azucar", señala. Parte de esos restos, arrastrados por las rachas de viento, han terminado depositándose en su terraza.

Trozo de material que ha llegado procedente del incendio originado en el hotel en construcción del complejo Vera, en la calle Juan Sebastián Elcano. / Eduardo T.

"La estructura no parece muy afectada... Pareciera que lo que ardió sería conducciones, material aislante y este tipo material", apunta.

La naturaleza de los materiales que están ardiendo ha llamado especialmente la atención de este vecino, dado que el inmueble se encuentra todavía en obras y sin equipamiento hotelero. "El edificio está vacío, no tiene camas, ni alfombras, ni cortinas. Lo que se está quemando son instalaciones", apunta el vecino, que considera "raro" el comportamiento del fuego teniendo en cuenta los materiales empleados actualmente en construcción que deben ser ignífugos.

La evolución de la columna de humo también ha llevado a algunos residentes a alejarse de la zona. "La nube ha bajado un poco y ha cambiado el viento. No sé si puede ser tóxica, porque si hay materiales de plástico o similares prefiero apartarme", explica el vecino, que finalmente ha decidido abandonar las inmediaciones ante el cambio de dirección del humo.

En un mensaje en redes, el 112 ha aconsejado a los vecinos de la zona de Los Remedios y Triana que cierren puertas y ventanas, que en el exterior se use mascarilla.

Apenas hora y media antes del fuego, Josep María Farré, el presidente de KKH, el fondo de inversión impulso de este macroproyecto hotelero, calculaba que entregarían las llaves del hotel a la cadena hotelera Marriot en marzo. "A continuación viene una fase de dos meses aproximadamente de formación de personal antes de apertura, por lo que en torno al mes de junio podemos prever su apertura", ha pronosticado antes del suceso. Por el momento, se desconoce cómo afectará este suceso al calendario previsto.