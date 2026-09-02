Imanol Arias y María Barranco inauguran el ciclo teatral "Cajasol en Escena" el próximo 19 de septiembre

Hay quien piensa que el teatro es cosa de invierno y de entradas compradas con meses de antelación. Pero nada más lejos de la realidad, la Fundación Cajasol da un paso al frente y estrena una nueva edición de 'Cajasol en Escena'. Justo cuando toca hacer las paces con la rutina, la Fundación hace esta apuesta por las artes escénicas con 3 producciones en 3 meses y en un único escenario: el Teatro Cajasol de Sevilla (Plaza de San Francisco,1).

El ciclo contará con la presencia de intérpretes reconocidos por el público y la crítica, entre ellos Imanol Arias, María Barranco, Carlos Santos, Raúl Fernández de Pablo, Nacho López y Teresa del Olmo.

Programación "Cajasol en Escena" 2026. / El Correo

El 19 de septiembre sube el telón 'Mejor no decirlo', comedia de la francesa Salomé Lelouch dirigida por Claudio Tolcachir. Imanol Arias y María Barranco interpretan a una pareja que, después de años juntos, decide probar eso de decirse absolutamente todo. Ya se sabe cómo suelen terminar esos experimentos...¿hasta dónde llega la sinceridad antes de que se convierta en otra cosa?

El 24 de octubre, cambio de registro con 'Menú Cerrado', de Jordi Casanovas y dirección de Carlos Aladro. Nacho López, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Santos se sientan a una cena entre amigos que empieza tranquila y acaba destapando de todo. Porque las cenas de "solo ponernos al día" nunca son solo eso.

Desde la comedia inteligente y mordaz hasta la reinterpretación de los grandes clásicos de la literatura dramática española.

Y para el final, un clásico: el 23 de noviembre llega 'La casa de Bernarda Alba'. La visión del clásico de Lorca firmada por Jesús Sanz-Sebastián, con Teresa del Olmo al frente y producción de Candileja Producciones Teatrales. Libertad, represión, deseo, convenciones sociales... todo lo que Lorca ya sabía y que sigue pesando hoy. Candileja, además, lleva la inclusión y la transformación social pegadas al ADN de sus montajes.

Entradas ya disponibles en la web: https://fundacioncajasol.com/cajasol-en-escena-teatro-sevilla/ y en taquilla de la Fundación Cajasol.