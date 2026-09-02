El incendio retrasará las obras del hotel de lujo del complejo Vera Sevilla hasta nueve meses

El incendio declarado este miércoles en el hotel de lujo de Vera Sevilla provocará retrasos en la entrega de este proyecto de entre seis y nueve meses. De esta forma, no estará finalizado hasta finales de 2027 o principios de 2028. Así lo ha hecho público KKH Property Investors, promotora de la obra, una vez analizados los daños causados por el fuego que ha afectado especialmente a la planta baja y la primera planta, ambas en obras. El resto sólo ha sufrido daños estéticos por el humo.

El futuro hotel del Proyecto Vera, de KKH Property Investors, situado en los terrenos de la antigua fábrica de Tabacos Altadis, será The Luxury Collection, que pertenece a Marriott Internacional. Estaba previsto que finalizara con 210 habitaciones y suites de gran amplitud en marzo de 2027 para que pudiera inaugurarse antes del verano. Sin embargo, el grave incendio sufrido ha alterado todos los plazos.

Las obras del hotel se prolongarán entre seis y nueve meses de forma que no estarán finalizadas hasta 2028. En cualquier caso cuentan con cobertura de seguro a todo riesgo, según ha informado la compañía en una información hecha pública esta tarde.

Está previsto que el nuevo establecimiento de lujo cuente con 210 habitaciones y suites de gran amplitud, además de una variada gama de servicios como restaurantes, gimnasio, spa, y diversos espacios destinados a eventos, entre los que destaca un salón de actos diáfano de 600 metros cuadrados. Supondrá una superficie construida de unos 30.000 metros cuadrados y contará con ocho plantas sobre rasante y dos subterráneas.

Cinco personas heridas

El incendio se ha declarado esta mañana en la planta baja y la planta primera del edificio del hotel de VERA Sevilla, actualmente en construcción. En el momento del inicio del fuego se encontraban en la obra 205 trabajadores, todos los cuales han podido ser evacuados por los equipos responsables.

Cinco personas han sido atendidas en el Hospital Virgen del Rocío. Cuatro de ellas ya han recibido el alta médica y la persona restante la recibirá en breve, según informa la empresa.

Los daños provocados por el fuego se han circunscrito a la planta baja y la planta primera del edificio del hotel. El resto de las plantas se han visto afectadas mayoritariamente por el humo, con daños de carácter estético. Los Bomberos de Sevilla inicialmente descartaron daños estructurales.

Imágenes del incendio en el antiguo complejo de Altadis / María José López / Europa Press

El resto de edificios, calles y jardines del complejo no se han visto afectados por el incendio. Tras la evacuación inicial, los bomberos han autorizado la reanudación de la actividad en el resto de la obra.

Ahora los plazos podrían verse afectados por el incendio. Apenas hora y media antes del fuego, el presidente de KKH calculaba que entregarían las llaves del hotel a la cadena en marzo. "A continuación viene una fase de dos meses aproximadamente de formación de personal antes de apertura, por lo que en torno al mes de junio podemos prever su apertura", había pronosticado antes del suceso.