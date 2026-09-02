Las claves del proyecto Vera Sevilla: de la pasarela peatonal en construcción a un hotel de lujo incendiado en plena obra

Vera Sevilla es uno de los proyectos más ambiciosos que afronta Sevilla en los últimos años con una inversión de 250 millones de euros. La reconversión de la antigua fábrica de tabacos de Altadis ocupará un espacio de cinco hectáreas que contará con oficinas, espacios de ocio, un cinco estrellas gran lujo, grandes jardines o equipamientos para los vecinos. Apenas una hora antes de que desatara un incendio que ha afectado de lleno al nuevo hotel, Josep María Farré, presidente del Fondo de Inversión KKH, ha detallado los próximos pasos del macroproyecto y ha indicado que estará culminado de manera completa en diez meses, esto es, en el mes de junio del próximo año. Los primeros trabajadores ya se han mudado a dos de los edificios de oficinas.

Acto de inicio de obras de la pasarela Princesa Leonor. / Ayuntamiento de Sevilla

El Muelle de Nueva York ha acogido este miércoles el acto oficial de inicio de obras de la pasarela Princesa Leonor, unos trabajos que arrancaron los primeros días de agostocomo adelantó El Correo de Andalucía. Minutos después, una enorme columna de humo negro, visible desde distintos puntos del barrio, ha alertado a los vecinos de Los Remedios. Según fuentes municipales, el origen estaría en una fibra que se están utilizando en el transcurso de la obra y no hay heridos.

Hotel de lujo de la cadena Marriott con entrega prevista en marzo

El futuro hotel del Proyecto Vera, de KKH Property Investors, situado en los terrenos de la antigua fábrica de Tabacos Altadis, será the Luxury Collection, que pertenece a Marriott Internacional, como adelantaba hace unas semanas Radio Sevilla. Ahora los plazos podrían verse afectados por el incendio. Apenas hora y media antes del fuego, el presidente de KKH calculaba que entregarían las llaves del hotel a la cadena en marzo. "A continuación viene una fase de dos meses aproximadamente de formación de personal antes de apertura, por lo que en torno al mes de junio podemos prever su apertura", ha pronosticado antes del suceso.

Está previsto que el nuevo establecimiento de lujo cuente con 210 habitaciones y suites de gran amplitud, además de una variada gama de servicios como restaurantes, gimnasio, spa, y diversos espacios destinados a eventos, entre los que destaca un salón de actos diáfano de 600 metros cuadrados. Supondrá una superficie construida de unos 30.000 metros cuadrados y contará con ocho plantas sobre rasante y dos subterráneas.

Entre las curiosidades que rodean a esta nueva infraestructura se incluye la construcción de otras dos pasarelas en el complejo que unirán el hotel con la piscina y el restaurante que tiene proyectados entre los servicios a sus clientes y que no están ubicados en el edificio que albergará la instalación hotelera.

Oficinas ya ocupadas por los primeros trabajadores y pasarela en marcha

Los primeros trabajadores -de la firma de videojuegos Scoopely y de CBRE- ya se han mudado a sus oficinas ubicadas en distintos lugares de los edificios Rama I, II y III, desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura, y los trabajos para construir la pasarela se encuentran a pleno rendimiento. El complejo también acogerá empleados de firmas como Eulen, Deloitte u oficinas de la Cámara de Comercio de Sevilla.

La pasarela peatonal, que era la protagonista hasta que se ha desatado el fuego, un puente diseñado por el ingeniero español José Romo, en colaboración con el arquitecto japonés Kengo Kuma. "Estamos en la fase de colocación de cimentación profunda, con pilotes a ambos extremos del río", ha explicado Farré.

Así, ha continuado, la pasarela peatonal estará en esta fase de cimentación profunda durante los próximos meses, posiblemente hasta el mes de febrero, "y esperamos en marzo y abril poder colocarla, para continuar con todos los acabados, pintura, iluminación, pavimentación, entorno, con lo cual prevemos que en verano del año que viene la pasarela estará para inaugurar", ha aseverado.

Dotaciones municipales y El Cubo de Kengo Kuma

Otro de los edificios emblemáticos del complejo es el denominado VERA (conocido como el "Cubo", diseñado por Kengo Kuma), que se encuentra en la fase de construcción de la estructura y que era el núcleo de la antigua infraestructura febril.

Además, tanto la Casa de los antiguos Ingenieros como la caseta del guarda estarán destinados a equipamientos municipales. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado este miércoles en el acto celebrado en el Muelle de Nueva York que el primero de ellos estará destinado a albergar las oficinas del Distrito Los Remedios, así como otras dotaciones dirigidas a los vecinos del barrio, mientras que la segunda irá destinada a una sede de la Policía Local.