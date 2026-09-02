Sevilla
Los tesoros de madera que diseñó Aníbal González: el artesonado de la Plaza España se restaura un siglo después
La Dirección General de Patrimonio del Estado ha sacado a licitación este martes las obras de rehabilitación de estos techos por más de 1,7 millones de euros
Uno de los tesoros que guarda la Plaza de España está en su techo. Concretamente, en el de las puertas de Navarra y de Aragón, donde se colocaron unos artesonados de madera policromada en el primer tercio del siglo XX. Casi un siglo después de su colocación, la Dirección General de Patrimonio del Estado ha licitado este martes la restauración de estas joyas de estilo regionalista neomudéjar.
Los elementos que se pretenden rehabilitar son "las armaduras de madera completas, su policromía y el sistema de soporte para las tejas; los remates de la cubierta que se ubican sobre los artesonados y el conjunto de molduras interiores y exteriores, incluido un tramo inferior de muro y arcada afectado por los agrietamientos", según consta en el pliego de prescripciones técnicas. También "las buhardillas de acceso al almizate" y "el sistema de reparto de cargas sobre el muro".
Para acometer esta intervención, Patrimonio del Estado ha previsto una inversión de 1.751.302,48 euros (impuestos incluidos), tal como recoge el valor estimado del contrato. Una vez se adjudiquen las obras de restauración de estos artesonados, la empresa encargada tendrá nueve meses para realizar los trabajos, según establece el plazo de ejecución. Y todo para que esta techumbre de 466 metros cuadrados luzca como nueva otra vez.
Aníbal González y la Plaza de España
Como el resto del entorno en el que se enmarca, el artesonado de las puertas de Aragón y Navarra está diseñado por el arquitecto Aníbal González. Unos techos que, tal como señala el pliego, se proyectaron en la tercera década del siglo XX "para cubrir las escaleras monumentales de acceso al edificio de la plaza de España de Sevilla, que fue el Pabellón de España de la Exposición Iberoamericana de 1929".
"La cubierta se define como una armadura apeinazada de par y nudillo, ochavada con limas mohamar", describe la memoria. "La pintura que completa el ornato de la armadura, sin entrar a considerar ni discernir lo que ha sido retocado, es obra de artesanos", añade el pliego de prescripciones. "El proyecto decorativo se sustenta en la aplicación de un fondo de color uniforme por cada calle alternando entre rojo y verde sobre el que se dibujan y recrean motivos vegetales, de forja y geométricos".
Tratar y sustituir la madera podrida
Uno de los aspectos que motivan esta intervención es "la pudrición observada en la madera del entablado de la armadura", causada "por un exceso de humedad". "El primer paso en el tratamiento es eliminar la madera afectada para evitar la propagación de la podredumbre, y tratar la restante para evitar que se reactive en el futuro. Después de ello, es importante reparar o reemplazar las áreas dañadas".
"Con la futura intervención se pretende poner en valor el bien y frenar su deterioro actual, estabilizando su conservación", resume la documentación adjunta al contrato. Y se advierte: "La conservación del Bien Cultural no acaba con la intervención. Es fundamental programar rutinas de control y seguimiento de las obras restauradas, así como planes de mantenimiento que aseguren su óptima conservación".
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