Así será el sorteo de las 160 VPO de La Unión en La Rinconada con precios desde 107.000 euros

La Rinconada ya ha puesto fecha al sorteo de las 160 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la promoción de La Unión, integrada en el Plan de Vivienda Joven del Ayuntamiento. El acto tendrá lugar el 13 de octubre en El Abrazo y permitirá avanzar en la adjudicación de unas viviendas cuyos precios oscilarán entre 107.000 y 115.000 euros. Además, el Consistorio ha indicado que esta promoción forma parte de un programa que contempla la puesta en marcha de 250 viviendas a precios asequibles en esta zona.

La información ha sido difundida por el Ayuntamiento, que también ha precisado que el proceso continuará previamente con la publicación del listado provisional de participantes.

¿Cómo será el sorteo de las 160 VPO de La Unión?

SODERIN, la empresa pública de vivienda, ha informado de que a finales de septiembre se publicará el listado provisional de las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda que participarán en el sorteo.

El acto de adjudicación se celebrará el 13 de octubre de forma pública y ante notario. Según la información facilitada, cualquier persona interesada podrá asistir al desarrollo del sorteo. Para agilizar el procedimiento, el sistema se dividirá en dos fases. En la primera se extraerán 300 números, uno a uno, entre todos los participantes incluidos en el proceso.

Una vez concluida esa primera parte, se celebrará una segunda fase en la que se extraerá un único número. Ese número servirá como referencia para establecer el orden del resto de participantes, comenzando por el puesto 301 y continuando de manera sucesiva.

Precios de las viviendas y calendario del proceso

El Ayuntamiento ha señalado que las 160 VPO tendrán un precio de entre 107.000 y 115.000 euros, según la información difundida sobre esta promoción.

La actuación forma parte del Plan de Vivienda Joven, una iniciativa municipal que contempla la construcción de 250 viviendas a precios asequibles en la zona de La Unión, dentro del municipio de La Rinconada.

Antes del sorteo, el calendario previsto incluye la publicación, a finales de septiembre, del listado provisional de personas admitidas para participar en el procedimiento, un paso previo a la celebración del acto público del 13 de octubre.

Javier Fernández, alcalde de La Rinconada, ha subrayado el objetivo de la política municipal en materia de vivienda durante el anuncio del proceso. "Nuestra política de vivienda es muy ambiciosa para tratar de llegar a esas personas que no pueden acceder al mercado libre", ha afirmado el regidor en relación con esta promoción de vivienda protegida.