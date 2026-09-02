Sevilla inicia el curso con medio centenar de obras en marcha: grandes reurbanizaciones en Triana y el centro, tranvibús, metro o el nuevo Villamarín

Sevilla suele vaciarse durante los meses de julio y agosto, como otras muchas ciudades, porque sus vecinos se van de vacaciones de viaje o a la playa. Pero las obras no paran. Y los cortes de tráfico tampoco. Los trabajos avanzan en diferentes puntos de la capital para cumplir con los plazos marcados, continuando la mayoría de ellos tras el verano mientras que otros arrancarán en este tramo final de año. El regreso a la rutina, por tanto, estará condicionado un año más por reurbanizaciones, repavimentaciones, cambios en las redes de saneamiento y abastecimiento, y grandes proyectos en curso, entre los que destaca la llegada del tranvibús desde la estación de Santa Justa hasta la Plaza del Duque.

Las obras más importantes se distribuyen en la mayoría de distritos. Emasesa continúa con su plan de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, acometiendo a la vez relevantes cambios en la pavimentación, aparcamientos y arbolado. A su vez, el Ayuntamiento de Sevilla tiene en marcha, a través de la Gerencia de Urbanismo, proyectos de calado como la reforma de la Plaza Nueva, los toldos del Puente de San Telmo, la transformación del entorno del Casino de la Exposición o la ampliación del tranvibús. A este listado hay que añadir otras externas como las del Puente del Centenario, la línea 3 del metro o la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín. Y además, Urbanismo aprobó además el 7 de agosto un paquete de 23 actuaciones especiales de mejora de viarios por 1,7 millones de euros destinadas principalmente al reasfaltado de calzadas, construcción de acerados y eliminación de problemas de accesibilidad.

Otoño marcado por el tranvibús, el metro y el entorno del Casino de la Exposición

Uno de los grandes estrenos de este final de verano e inicio de otoño es el tranvibús. Será el próximo 28 de septiembre cuando se den por finalizadas las obras de esta línea TB1 para que llegue desde Santa Justa hasta el Duque. Mientras tanto, continuarán los trabajos en los alrededores de la estación, en la avenida José Laguillo, la calle Imagen, la Plaza Ponce de León o la misma Plaza del Duque. Dentro de las mejoras de la movilidad de la ciudad, también prosiguen las obras de la línea 3 del metro de Sevilla desde Pino Montano hasta la Macarena. De aquí a finales de año también deberían adjudicarse y arrancar en el cuarto tramo, que atraviesa toda la Ronda Histórica.

Obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la Macarena / Marina Casanova

También será en septiembre, según el alcalde, cuando comience la transformación del Casino de la Exposición y el teatro Lope de Vega. Con un presupuesto de 6,34 millones de euros, el proyecto comprende más de 68.000 metros cuadrados en los que se actuará en nuevos itinerarios peatonales, renovación de acerados en Palos de la Frontera y La Rábida, redes, alumbrado, mobiliario, un auditorio exterior y la plantación de 126 árboles. La previsión es que duren hasta finales de verano de 2027.

Sigue la renovación del Casco Antiguo en Plaza Nueva o Trajano

El Casco Antiguo seguirá concentrando buena parte de las obras. Además de la ya comentada por el tranvibús, una de las de mayor duración es la de Trajano, donde Emasesa trabaja desde el 6 de abril en la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la instalación de una red de baldeo y la posterior transformación de la calle en plataforma única. La inversión asciende a 2,4 millones de euros y los trabajos durarán 51 semanas: la primera fase, entre la Alameda y Aponte, llegará hasta febrero de 2027 y la segunda, desde Aponte hasta el Duque, completará la obra a finales de marzo.

También estarán todavía levantadas Albareda y Jaén. Las obras comenzaron el 27 de abril y tienen siete meses y medio de ejecución, por lo que el horizonte se sitúa aproximadamente a mediados de diciembre. Además de sustituir las redes hidráulicas y crear una de baldeo, se renovarán acerados y pavimentos y se incorporará arbolado. Más corta es la intervención de Emasesa en la Plaza del Duque, iniciada el 27 de julio con seis semanas de plazo, de manera que debería concluir durante los primeros días de septiembre.

A comienzos de septiembre debería estar terminando igualmente la actuación en Santa Vicenta María, iniciada en mayo con cuatro meses de ejecución. En cambio, a la Plaza Nueva le queda todavía bastante recorrido. La remodelación supera los 4,5 millones de euros y tiene alrededor de 18 meses de plazo, con la primavera de 2027 como horizonte. El proyecto supone la renovación de pavimentos, infraestructuras, iluminación, mobiliario, movilidad, arbolado y zonas de estancia de uno de los espacios más importantes del centro.

Obras de mejora de la Plaza Nueva de Sevilla / Rafa Aranda

Otra zona que entra en transformación es la Plaza de la Concordia, donde ha arrancado una primera intervención vinculada al nuevo hotel de la antigua comisaría. Comprende San Juan de Ávila, el acerado de Teniente Borges y el viario próximo a El Corte Inglés y forma parte de una remodelación más amplia de este entorno. A este mapa se incorpora también la pequeña actuación de la calle Sol para convertirla en plataforma única.

Y habrá más obras después. La Plaza del Pelícano y la calle Juzgado tienen proyectada una reurbanización integral de ocho meses de ejecución, con renovación de pavimentos, redes e instalaciones, que está cerca de comenzar. En Vírgenes, Emasesa tiene en evaluación un contrato de 855.589 euros y casi seis meses de obras para sustituir abastecimiento y saneamiento, instalar baldeo y posteriormente reurbanizar la calle como plataforma única.

El distrito suma además las grandes rehabilitaciones patrimoniales. En el Palacio del Pumarejo continúa una primera fase de 4,7 millones, dentro de un proyecto global de 7,9 millones, que ya superaba en junio el 40% de ejecución y cuyo final se ha desplazado a la primavera de 2027. La segunda fase de rehabilitación de la antigua iglesia de San Laureano en Sevilla comenzará tras el verano, con una inversión superior a los 2,6 millones de euros. En el Monasterio de Santa Clara, arrancó en junio el proyecto de algo más de 7 millones para recuperar el compás y acceso principal, la Puerta Reglar y las antiguas dependencias monásticas, con 36 meses de plazo que acabará en 2029. Y recientemente Urbanismo también ha iniciado la licitación de un contrato de casi 4 millones en espacios abandonados, murales y yeserías donde se mostrarán cómo era la vida en el convento.

Pagés del Corro y Castilla, grandes obras de Triana

La principal obra de Triana seguirá estando en Pagés del Corro. Emasesa comenzó la intervención en agosto de 2025 y destina 7,78 millones de euros a sustituir completamente las redes de abastecimiento y saneamiento, instalar baldeo y reurbanizar la vía con acerados más amplios, mejoras de accesibilidad, nuevo pavimento y más arbolado. El 17 de agosto arrancó la cuarta fase, que llega hasta la intersección con la calle San Jacinto, enfrente de la parroquia. Los trabajos se extenderán hasta el 29 de enero de 2027.

Obras de mejora de la calle Pagés del Corro, Triana, de Sevilla / Marina Casanova

A Pagés del Corro se suma la calle Castilla, donde a mediados de julio comenzó la segunda fase de repavimentación entre Procurador y Callao. Los trabajos deberían prolongarse hasta mediados de octubre, aunque la obra va más rápido de lo previsto. Además, Urbanismo ha aprobado reasfaltar la barriada Santo Ángel de la Guarda dentro del paquete de actuaciones que se ejecutará a través del contrato de conservación de pavimentos. Y en el entorno de la Plaza de Compostela y calle Evangelista se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento desde agosto hasta noviembre. Las de asfaltado en Ronda de Triana y López de Gomara comenzaron el domingo 23 pero terminarán el viernes 28 de agosto.

Vera Sevilla, el gran proyecto de Los Remedios a falta de toldos

En el entorno de la antigua Altadis sigue avanzando la transformación de Vera Sevilla, a la que se añadirá la futura pasarela peatonal sobre la dársena entre los puentes de San Telmo y Los Remedios. Como adelantó El Correo de Andalucía, durante los primeros días de agosto comenzó la primera fase de los trabajos para hacer realidad la pasarela Infanta Leonor. Entre las obras menores que se incorporarán está el reasfaltado de Virgen de la Fuensanta, entre Juan Sebastián Elcano y Monte Carmelo. La renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Juan Sebastián Elcano, en el tramo entre Fernando IV y Virgen de la Cinta, empezaron en junio con un plazo de ejecución de 15 semanas.

Seguirán dando que hablar los toldos del Puente de San Telmo, un proyecto de más de 1,1 millones de euros iniciado a principios de año y retrasado por su complejidad técnica, entre otros motivos. Las estructuras metálicas comenzaron a instalarse el 4 de agosto, pero fueron retiradas posteriormente para ajustar las medidas. La previsión comunicada por Urbanismo es volver a llevarlas al puente a principios de septiembre para su montaje definitivo, aunque a estas alturas no existe una fecha fiable para dar por completamente terminada la actuación.

Continúan los trabajos para la instalación de toldos en el puente de San Telmo / Emma Rocha

Zafarrancho en Bellavista-La Palmera: Heliópolis, el Villamarín y Reina Mercedes

Otro gran foco estará en Heliópolis. Desde el 3 de marzo Emasesa trabaja en Jamaica, Tenerife y Lima, además de afectar a otras vías próximas, para renovar abastecimiento y saneamiento y posteriormente reponer la urbanización. De ocho meses y medio de obras, la intervención alcanzará aproximadamente el mes de noviembre. A apenas unos metros está el mayor proyecto privado actualmente en construcción en esta zona, el nuevo estadio Benito Villamarín. Se está ejecutando la primera fase constructiva, encargada a Acciona, con la excavación y los muros pantalla que permitirán desarrollar las plantas subterráneas. Después llegarán la nueva grada de Preferencia, los aparcamientos, el edificio anexo, la cubierta y la fachada del estadio. El Betis mantiene la previsión de terminar en 2028.

Y será en este distrito donde aterricen después dos de las siguientes grandes reurbanizaciones. Emasesa prevé iniciar a finales de 2026 las obras de Reina Mercedes, desde García Tejero hasta Páez de Rivera, por 5,33 millones de euros y 67 semanas de plazo. Se sustituirán las redes y se reconstruirá prácticamente toda la avenida, incorporando además 64 árboles, con la primavera de 2028 como horizonte.

En Los Bermejales, la Avenida de Alemania tiene igualmente proyectada una reforma entre las glorietas de Chequia y Letonia, con nuevos pavimentos, alumbrado, accesibilidad, mobiliario, zonas de sombra y plantaciones. Está presupuestada en 1,32 millones de euros y tendrá ocho meses de ejecución, aunque aún se desconoce fecha de inicio este año. Más pequeña será la intervención en la calle Cronos, destinada a adecuar una rampa a la normativa de accesibilidad.

En esta zona de Sevilla continuará igualmente el Puente del Centenario. El Ministerio de Transportes sigue pretendiendo la sustitución de sus tirantes, aunque las incidencias contractuales que ha sufrido el proyecto hacen imposible conocer una fecha fiable de finalización. Hay que sumar que en la avenida de Las Razas hay un corte parcial de tráfico en dos de sus carriles desde el 3 de agosto hasta el 3 de diciembre debido a las obras de reparación del colector SE-S700 que ejecutará Emasesa.

Vista área de los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario / GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

Además de estas, en el Distrito Sur, Ciudad de Ronda seguirá en obras durante septiembre por la renovación completa del abastecimiento y saneamiento, con la previsión de que acaben en octubre. En el ámbito del Prado está la del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición. Y a finales de año comenzará la actuación contra las inundaciones del Tiro de Línea. El 17 de agosto comenzaron las obras de Emasesa para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en la calle Párroco Antonio González Abato. Y también está prevista este año la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas pluviales, que podría terminar durante el último cuatrimestre de 2027.

Reparación de asfaltos en San Pablo-Santa Justa, Nervión, Macarena y Norte

En Francisco de Ariño, entre Arroyo y Carretera Carmona, las obras de Emasesa comenzaron en mayo y acabarán en los primeros días de enero de 2027. En septiembre comenzará otra obra que hasta ahora no estaba en las calles: el nuevo aparcamiento de Roberto Osborne, en el PICA, con 83 nuevas plazas y cuatro meses de ejecución. A ello se añadirá el reasfaltado de los viarios interiores del núcleo residencial Santa Justa y la totalidad de San Juan Bosco y la renovación del pavimento y los acerados de la Plaza del Niño de Vallecas.

Nervión tendrá una nueva tanda de reparaciones de calzada. En Luis Montoto se reasfaltará el tramo comprendido entre la Buhaira y Kansas City, mientras que en Marqués de Pickman se reparará un importante hundimiento entre Padre Pedro Ayala y Don Juan de Castilla, se arreglará el carril bici y se reasfaltará toda la calzada. También se mejorará tras el verano el firme de Clemente Hidalgo.

Seis operaciones de reasfaltado tendrán lugar en la Macarena, en Santa María del Rocío, Santa María Magdalena y Santa María de la Hiedra, Santa María de los Reyes, Santa María de Ordás, Fray Luis de Granada y Amalia Torrijos. Son actuaciones aprobadas en agosto para su ejecución mediante el contrato municipal de conservación. Y en el Distrito Norte, Urbanismo ejecutará la repavimentación completa de la calle Alejandro Sawa, en Las Naciones. En el gran viario que rodea la zona sigue figurando como obra en ejecución estatal la remodelación del enlace de la A-4 con la SE-20.

691 viviendas junto a FIBES y ocho obras de calles en Sevilla Este

Uno de los grandes proyectos que llega con fuerza a este fin de verano está Sevilla Este. El nuevo barrio junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes ya ha comenzado sus obras para levantar 691 alojamientos protegidos en alquiler, 152 alojamientos transitorios y 715 plazas de aparcamiento.

Este-Alcosa-Torreblanca es además el distrito que concentra más intervenciones dentro del nuevo paquete de pavimentos aprobado en agosto: 600.531 euros en ocho actuaciones. Se reasfaltarán Fernanda Calado Rosales, Flor de Retama, República de China, Flor de Papel, Taiwán y Flor de Albahaca, mientras que se construirán nuevos acerados en Éufrates y de nuevo en Flor de Albahaca, junto al campo del Andalucía Este. También está en contratación una nueva infraestructura de alumbrado público para el Parque de Torreblanca.

Finalmente, en Cerro-Amate, las principales novedades llegarán con proyectos que están ahora mismo en contratación. Urbanismo mantiene abierto hasta el 11 de septiembre el plazo de ofertas para mejorar el asfaltado de la Avenida de Andalucía entre la glorieta Sergio Rodríguez Prat y la calle Parque Amate. Más importante por volumen es el futuro Centro Cívico Tres Barrios-Amate, que se levantará en la zona de la antigua Fábrica de Contadores, licitándose y con un plazo previsto de ejecución de 16 meses. Su comienzo material podría desplazarse hacia el final de 2026 o incluso los primeros meses de 2027.

Así, el mapa de septiembre mantendrá buena parte de los grandes frentes abiertos antes del verano, pero incorporará progresivamente una segunda capa de actuaciones. A las obras de larga duración del metro, Plaza Nueva, Pagés del Corro, el Benito Villamarín o Trajano se sumarán las promociones de Fibes, el aparcamiento de Roberto Osborne y nuevos asfaltados, acerados y reurbanizaciones distribuidos prácticamente por toda Sevilla.