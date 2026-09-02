Incendio en Sevilla Alarma en Sevilla por un incendio en las obras del nuevo hotel en la Antigua Fábrica de Tabacos de Los Remedios

El Correo

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Así han vivido los primeros minutos del incendio los trabajadores de las obras del nuevo hotel en la Antigua Fábrica de Tabacos de Los Remedios

El incendio en el nuevo hotel en construcción de Altadis, a escasos metros del Puente de Los Remedios, sigue propagándose por el edificio mientras dotaciones de bomberos, Policía Nacional y Local trabajan para extinguir el fuego. Desde el interior del edificio, la situación se ha vivido con miedo y alarma. Tal como ha podido saber El Correo de Andalucía, las llamas han comenzado allá por las 11 de la mañana, cuando un grupo de trabajadores se encontraba soldando en la planta baja del nuevo hotel. Rápidamente, "las llamas han saltado por un patio interior de la planta baja y ha sido imposible apagarlo". En cuestión de minutos, el fuego han extendido por la planta baja del hotel que recibe el nombre de Luxury Collection, provocando una enorme columna de humo negro, visible desde distintos puntos de vista de la ciudad. Más información