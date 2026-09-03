Los nuevos plazos del complejo Vera Sevilla tras el incendio: todo estará listo en junio salvo el hotel de lujo, que se retrasa a 2028

La puesta de largo de las obras de la pasarela peatonal que unirá a partir del año que viene Los Remedios con el centro de la ciudad dentro del proyecto Vera Sevilla -un hito histórico para el paisaje de la dársena del Guadalquivir- pasó este miércoles de ser una celebración a, en un corto intervalo de tiempo, un suceso que mantuvo en vilo al barrio.

No por el puente en sí, sino por uno de los edificios emblemáticos que incluye el proyecto impulsado por KKH. Las llamas provocadas por la soldadura de unas fibras que se estaban utilizando en el transcurso de la obra, según confirmaron fuentes municipales, se propagaron por el hotel de cinco estrellas proyectado dentro del gran complejo.

Este macroproyecto suma en su totalidad -incluyendo edificios de oficinas, jardines, parques, zonas de ocio o equipamientos municipales-, la rehabilitación de un espacio de cinco hectáreas de superficie en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. El fuego ha dejado cinco trabajadores heridos, de los cuales cuatro fueron dados de alta a lo largo de la jornada del miércoles, mientras que uno permanecía en observación.

Ningún otro elemento del complejo dañado por las llamas

Ninguna de las otras infraestructuras se ha visto dañada por este suceso, según fuentes de KKH. Ni los edificios de oficinas Rama I, II y III, donde ya se han mudado algunas empresas -como la de videojuegos Scopely o CBRE-, ni el El Cubo, el equipamiento principal de la antigua fábrica de tabacos de Altadis, ni la zona de parques y jardines proyectada alrededor del complejo. Tampoco la capilla, cedida a la Hermandad de Las Cigarreras hace unos años.

La columna de humo negro se divisaba a lo lejos desde distintos puntos de la ciudad y los bomberos pudieron sofocarlo antes de que se extendiera aún más. Según señalaban, el incendio no ha afectado a la estructura de un edificio -cuya obra se encuentra muy avanzada-, aunque ha habido daños de materiales como la carpintería, revestimientos, decorados o pintura.

Diez meses para culminar el proyecto (salvo el hotel)

Antes de que el fuego se convirtiera en protagonista, Josep María Farré, presidente de KKH, había detallado los próximos pasos del macroproyecto en un acto para dar el pistoletazo de salida a las obras de la pasarela Princesa Leonor, celebrado en el Muelle de Nueva York.

Este encuentro contó con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, así como participantes en el proyecto y representantes de distintas administraciones públicas. El plazo para la culminación completa del proyecto es de diez meses, aseveró Farré. Esto es, en junio de 2027 todos los elementos estarían completados.

El fuego ha hecho que, en cuanto al hotel, los planes de finalización se retrasen. El edificio debía completarse en marzo de 2027, para su inauguración antes del verano tras varios meses de formación de personal y puesta en marcha. Este calendario sufrirá ahora un retraso estimado de entre seis y nueve meses -con lo que su apertura tendrá que esperar a 2028-. Las obras del hotel cuentan con cobertura de seguro a todo riesgo de construcción, han informado desde el fondo de inversión.

El resto de los plazos siguen como estaban

En principio, según han apuntado fuentes de KKH a este periódico, los plazos se mantienen tal y como se habían anunciado en dicho acto público para el resto del proyecto.

Así, los jardines, el edificio principal del complejo, la capilla, los aparcamientos y el resto de elementos del proyecto continuarán su ejecución conforme a lo previsto, sin incidencias, de forma progresiva hasta finales de junio de 2027.

La pasarela Princesa Leonor sigue también su calendario previsto. La cimentación profunda se encuentra actualmente en curso, con el transporte y montaje de la estructura previstos para marzo y abril de 2027, y la fase de acabados y entorno prevista para mayo, junio y julio de 2027.

"Conforme se avance en las distintas fases, se comunicarán a la opinión pública las novedades sobre la evolución de las obras", ha recalcado la compañía en un comunicado.

El hotel, un establecimiento de lujo de la cadena Marriott

El futuro hotel del Proyecto Vera, de KKH Property Investors, situado en los terrenos de la antigua fábrica de Tabacos Altadis, será the Luxury Collection, que pertenece a Marriott Internacional, como adelantaba hace unas semanas Radio Sevilla.

Está previsto que el nuevo establecimiento de lujo cuente con 210 habitaciones y suites de gran amplitud, además de una variada gama de servicios como restaurantes, gimnasio, spa, y diversos espacios destinados a eventos, entre los que destaca un salón de actos diáfano de 600 metros cuadrados. Supondrá una superficie construida de unos 30.000 metros cuadrados y contará con ocho plantas sobre rasante y dos subterráneas.