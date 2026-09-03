La Audiencia de Sevilla confirma que un jurado popular juzgará al acusado de matar a un hombre tras una pelea de tráfico en Los Remedios

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado que el caso por la muerte de un varón agredido en una pelea de tráfico en Los Remedios, ocurrido el pasado mes de mayo, será enjuiciado por un jurado popular. El auto, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, expone que "no es el momento idóneo para efectuar la calificación definitiva de los hechos". Esta decisión es firme y contra ella no cabe recurso.

Esta decisión está tomada después del recurso de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia del fallecido. Entiende la Sección Primera que la calificación definitiva de los hechos "exige la determinación de un elemento interno" como lo es tener conocimiento o no de un hecho, "circunstancia que entendemos no se ha acreditado". El tribunal apunta que si se hubiera excluido el trámite de jurado "tendría una enorme transcendencia que consideramos requiere la práctica de diligencias de prueba en el escenario idóneo que no es otro que el del juicio ante el tribunal del jurado para ver si, efectivamente, concurre o no un elemento subjetivo compatible con el dolo".

En este sentido, "estimamos que no es descartable a la vista de las circunstancias que constan debidamente documentadas hasta la fecha la presencia de un delito de homicidio, atendiendo a que la agresión del acusado fue apta para acabar con la vida de la víctima sin que estemos ante la fase procesal idónea para valorar definitivamente si nos encontramos ante la presencia de un dolo eventual o ante un mero homicidio imprudente". De hecho, "de avalarse la decisión procesal adoptada y que es objeto de impugnación en las presentes se cercenaría de forma definitiva la posibilidad de una valoración global y completa de los hechos enjuiciados".

"Un violento puñetazo" y "desproporción objetiva entre la fuerza de ambos"

Cabe recordar que los hechos que aquí se tratan de calificar ocurrieron el pasado 6 de mayo, en torno a las 15 horas. El agredido, trabajador implicado en las labores de desmontaje de la Feria de Abril, atravesaba un paso de peatones en la calle Flota de Indias, a la altura de Virgen del Águila. El semáforo se encontraba en rojo para él, según apunta el tribunal tras la instrucción, provocando que el acusado tuviera que frenar bruscamente con su vehículo para "evitar arrollarlo". Esto derivo en una discusión entre ambos con insultos.

El conductor se bajó del coche y, mientras decía "encima te vas a cagar en mi puta madre", se acercó a la víctima y, "sin mediar palabra, le dio un violento puñetazo en la cara, lo que hizo que éste cayera y se golpeara la cabeza fuertemente contra el suelo, quedando inerte en el mismo y falleciendo horas después como consecuencia del golpe recibido al caer".

La instrucción también ha desvelado que la víctima tenía reconocida una minusvalía y que existía "una desproporción objetiva entre la fuerza de ambos contendientes", ya que la víctima sobrepasaba por poco los 150 centímetros y era "de complexión delgada". También se extrae de la investigación que "el investigado lo zarandeó en dos ocasiones afirmando los testigos que pudiera ser con la intención de reanimarlo".

"Que todas las pruebas sean examinadas de manera completa"

El abogado penalista José Antonio Sires ejerce la defensa letrada de la familia de la víctima. De esta manera, ha afirmado que continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias para garantizar "el esclarecimiento completo de los hechos" y "la adecuada valoración de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento".

En este sentido, ha explicado que "lo importante en este momento es que se permita que todas las pruebas sean examinadas de manera completa ante el Tribunal del Jurado. No corresponde anticipar una condena, pero tampoco excluir de forma prematura una hipótesis de homicidio imprudente cuando la propia Audiencia considera que existen elementos que justifican su valoración en el juicio".