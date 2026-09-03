Calendario laboral Sevilla 2026-2027: el macropuente de diciembre y los festivos para organizar tus vacaciones

Empieza septiembre y se acaban las vacaciones. Los trabajadores de Sevilla ya pueden empezar a mirar el calendario para organizar sus vacaciones de cara al final de año. Los festivos nacionales, autonómicos y locales demuestran bastantes posibilidad para acumular algún puente interesante, entre ellos el tradicional descanso de diciembre y varias fechas que permitirán unir días libres con fines de semana.

El primer gran puente llegará en octubre de 2026 con el Día de la Hispanidad, que se celebra el lunes 12 de octubre. Será una de las primeras oportunidades del curso para disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

En noviembre, el festivo de Todos los Santos también permitirá ampliar el fin de semana. Al caer el 1 de noviembre en domingo, el descanso se trasladará al lunes 2 de noviembre, generando un nuevo puente para los trabajadores sevillanos.

Uno de los periodos más esperados será el de diciembre. El Día de la Constitución, que se celebra el domingo 6 de diciembre, se trasladará al lunes 7 de diciembre, mientras que el martes 8 de diciembre será festivo por la Inmaculada. De esta forma, quienes puedan unir algún día de vacaciones podrán disfrutar de un largo descanso coincidiendo con el puente de diciembre.

Navidad y primeros descansos de 2027

Las vacaciones navideñas serán otro de los grandes momentos para planificar viajes. El 24 de diciembre de 2026, Nochebuena, marcará el inicio de un periodo festivo que se prolongará durante las celebraciones de Navidad y Reyes.

Semana Santa y Feria de Sevilla

El siguiente gran periodo para organizar vacaciones llegará con la Semana Santa de 2027, que tendrá lugar del 27 de marzo al 4 de abril. Unas fechas especialmente atractivas para los sevillanos que quieran unir días de descanso con el calendario festivo.

Además, Sevilla tendrá en cuenta su gran cita de primavera: la Feria de Abril, que se celebrará del martes 13 al domingo 18 de abril de 2027. El calendario local contempla un día festivo vinculado a esta celebración.

Todos los festivos de Sevilla 2026/27

Lunes 12 de octubre de 2026 : Fiesta Nacional de España.

: Fiesta Nacional de España. Lunes 2 de noviembre de 2026 : Todos los Santos.

: Todos los Santos. Lunes 7 de diciembre de 2026 : Día de la Constitución (traslado del domingo 6).

: Día de la Constitución (traslado del domingo 6). Martes 8 de diciembre de 2026 : Día de la Inmaculada.

: Día de la Inmaculada. Viernes 25 de diciembre de 2026 : Navidad.

: Navidad. Viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo

Miércoles 6 de enero de 2027 : Día de Reyes

: Día de Reyes Lunes 1 de marzo de 2027 : traslado del Día de Andalucía.

: traslado del Día de Andalucía. Miércoles 14 de abril de 2027 : festivo local vinculado a la Feria de Sevilla.

: festivo local vinculado a la Feria de Sevilla. Sábado 1 de mayo de 2027 : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. Jueves 27 de mayo: Corpus Christi

Corpus Christi Lunes 16 de agosto: Día de la Asunción (traslado del domingo 15)

Así queda un calendario con varias opciones para que los trabajadores sevillanos puedan planificar escapadas y vacaciones, especialmente aprovechando los puentes de octubre, diciembre, Semana Santa y la Feria de Abril.