Las escuelas infantiles abren con más plazas gratis, mucho calor y más alumnos: 24.000 niños vuelven este jueves a las aulas de Sevilla

En la vuelta al cole a las escuelas infantiles hay varios protagonistas. En primer lugar, los niños, claro. Desde la alegría y los nervios de los mayores de dos años hasta el sueño y los llantos de los bebés. Los nervios, inevitablemente, se extienden a padres y madres, que introducen a los pequeños en lo que se reconoce como la primera etapa escolar. Al otro lado de las puertas, las maestras, preparadas para afrontar un curso nuevo. Este año, además, el de 2026/2027 llega cargado de novedades en Sevilla: desde la ampliación de la gratuidad, la incorporación de más escuelas infantiles al sistema y el aumento de matrículas, un dato que invita a la Junta de Andalucía a prever una tasa de escolarización histórica.

La gratuidad del primer ciclo de Infantil gana peso en Sevilla. Más de 24.000 niños de 0 a 3 años arrancan este jueves el curso 2026/2027 en la provincia y el 95% lo hace con la atención socioeducativa cubierta por la Junta de Andalucía, después de que este año la medida se haya ampliado también al tramo de un año. En concreto, 24.062 menores comienzan el curso en las escuelas infantiles sevillanas, 723 más que en estas mismas fechas del año pasado. El incremento, según la Junta, se concentra sobre todo entre los niños de un año, el grupo que estrena ahora la gratuidad.

Por edades, hay 1.836 menores de cero años, 10.005 de un año y 12.221 de dos. Los más pequeños son, por lo tanto, los que menos pisan las aulas de las guarderías. En Sevilla, según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 2022 se registran alrededor de 14.000 nacimientos al año. Una cifra muy alejada del volumen de bebés que, finalmente, entran en los centros. En porcentaje, menos del 15% se matricula en una escuela infantil desde el inicio de curso. Este dato, sin embargo, merece un matiz: a estas alturas del año, muchos bebés todavía no han nacido o no tienen edad suficiente al comienzo del curso para poder matricularse. Además, la escolarización de 0-3 es voluntaria y la incorporación puede producirse durante todo el año. De hecho, la Consejería de Educación prevé que Sevilla supere los 27.400 niños de 0 a 3 años matriculados a lo largo del año.

Las matrículas crecen, en buena medida, porque la escolarización ya es gratuita para el tramo de 1 a 3 años. De hecho, según datos de la Consejería, de los más de 24.000 escolarizados, 22.777 alumnos reciben enseñanza gratuita tanto en las escuelas infantiles de titularidad autonómica como en los centros públicos y privados adheridos al programa de ayudas a las familias. La ampliación de la gratuidad al tramo de 1 a 2 años ha supuesto una inversión específica de 40 millones de euros en Andalucía. Este presupuesto subirá en enero, mes en el que la cartera de Carmen Castillo se ha comprometido a subir el precio que paga por cada plaza a las escuelas infantiles de titularidad privada pero adheridas al plan de ayudas.

El proceso comenzó el curso pasado con los niños de dos años y ahora da un nuevo paso. En el tramo de cero años, sin embargo, se mantiene todavía el sistema de bonificaciones en función de la renta. Según los datos oficiales, alrededor del 30% de estos bebés, 551 en Sevilla, ya tienen también la atención socioeducativa completamente cubierta. La previsión, tal como adelantó El Correo de Andalucía, es completar la gratuidad del primer ciclo en el curso 2027/2028, cuando la medida alcance también a todos los menores de cero a un año.

Más de 32.900 plazas para una matrícula que seguirá creciendo

La cifra de 24.062 alumnos no será definitiva. La escolarización permanece abierta durante todo el curso. Para absorber esa demanda, la provincia dispone de 32.917 plazas repartidas entre una red de 610 centros. En ella conviven escuelas infantiles de titularidad de la Junta y centros públicos o privados adheridos al programa autonómico de escolarización en el primer ciclo de Infantil. Los segundos conforman el grueso de la oferta.

La ampliación de la gratuidad busca, según la Consejería, aumentar la escolarización temprana y facilitar la conciliación familiar y laboral. El aumento de matrículas registrado este septiembre apunta precisamente en esa dirección, aunque habrá que esperar a la evolución del curso para medir hasta qué punto la eliminación del coste en el tramo de un año modifica la demanda. En el conjunto de Andalucía, la Junta prevé que la tasa de escolarización de 0 a 3 años alcance el 60,14%, 16 puntos por encima de 2018 y por encima de la media nacional, situada en el 49,2%.

Un primer día a más de 40 grados

El calor tampoco ha querido perderse el primer día de los más pequeños. No es una novedad, pero sí una característica que marcará los primeros días de clase, que coinciden con los más calurosos del año, según los expertos. Este jueves, la mayoría de los niños no pasarán la jornada completa en el aula como consecuencia del "plan de adaptación": una medida que permite que el menor permanezca menos horas en la escuela y que ese tiempo vaya aumentando de forma gradual y escalonada durante los primeros días.

Los más de 40 grados que marcará el termómetro, sin embargo, no darán tregua a las familias. Las escuelas infantiles darán comienzo al curso a base de aire acondicionado, ventiladores y pingüinos. También deberán adelantar el horario del recreo para evitar las horas de más calor y las profesoras extremarán las medidas de vigilancia e higiene de los pequeños.

La plaza subirá a 250,15 euros en enero

El precio de las escuelas infantiles también cambiará. Aunque las familias beneficiarias no abonen directamente la atención socioeducativa, el precio de referencia de la plaza sigue siendo clave para los centros. Actualmente está fijado en 240,53 euros por alumno, pero subirá a 250,15 euros a partir de enero de 2027, tras el acuerdo alcanzado con el sector.

Las escuelas infantiles abrirán de lunes a viernes, todos los días no festivos salvo agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas. Los menores podrán permanecer un máximo de ocho horas al día y el régimen ordinario de clases se extenderá desde este jueves hasta el penúltimo día hábil de julio.

El arranque del curso deja así una fotografía clara: más alumnos, más gratuidad y margen todavía para seguir creciendo durante los próximos meses. La clave estará ahora en comprobar si la ampliación de la medida al tramo de un año consolida el repunte de matrículas y acerca la ocupación real a las casi 33.000 plazas disponibles en Sevilla.