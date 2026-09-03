De grandes albergues en la Macarena a microcentros en parques empresariales: Sevilla transforma su acogida para personas sin techo

El Ayuntamiento de Sevilla ya tiene en funcionamiento dos de los tres microcentros para personas sin hogar proyectados. El primero de ellos abrió el pasado junio, el segundo lo hizo a finales de agosto y, según fuentes municipales, se espera inaugurar el tercero "a principios de octubre". Todos estos espacios tienen una capacidad máxima de 25 usuarios cada uno, prestan atención multidisciplinar y están ubicados en parques empresariales de la ciudad. Unos albergues a los que se sumarán el año que viene otros tres más, de acuerdo a los planes del Gobierno local.

"Cuando llegamos al Gobierno teníamos una obsesión: acabar con los grandes espacios para personas sin hogar", comenta el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, a El Correo de Andalucía. "Los propios trabajadores nos decían que así se hacía muy complicada la intervención social y la transformación de los problemas. Con esta red de microcentros podemos dar una atención más individualizada y desde distintos puntos: además de monitores tenemos también trabajadores sociales, educadores, psicólogos, enfermeros…".

Otro objetivo de este programa era también deslocalizar estos albergues "para no concentrarlo todo en la Macarena", tal como apunta Martín. "De ahí nacen los dos proyectos planteados en su día en San Jerónimo y El Cerro del Águila, que se vinieron abajo por problemas con todos los partidos de la oposición", asegura el edil popular. Contra aquellas propuestas también se convocaron, por cierto, varias manifestaciones ciudadanas de rechazo. Finalmente, la idea siguió adelante aunque en otros enclaves: parques empresariales.

Una de las manifestaciones convocadas para oponerse al proyecto de albergues en El Cerro y San Jerónimo. / Voces del Cerro

Tres albergues en parques empresariales

Pero ¿por qué se han ubicado definitivamente estos centros en polígonos industriales? "Se han dispuesto en estos lugares por esos discursos que se lanzaron desde la oposición, con la única salvedad del concejal Ismael Sánchez, de Con Podemos-IU", explica José Luis García a este periódico. "Fue la única vía que nos dejaron para la ubicación de estos centros sin generar mucho ruido. Aunque cabe aclarar que este procedimiento se ha realizado con la mayor transparencia".

También hay otra justificación, según el delegado de Derechos Sociales: "Dentro de la ciudad era muy difícil encontrar locales grandes que pudiese adquirir y acondicionar la empresa adjudicataria". En concreto, se trata de una UTE formada por DOC 2001 SL y Aossa Global SA, que se hizo con un contrato por dos años más otros dos prorrogables y un valor de 7,1 millones de euros. Y detalla: "Estas instalaciones continuarán más allá de este tiempo, por supuesto".

Una de las habitaciones del nuevo microcentro para personas sin hogar de Sevilla. / EL CORREO

La apertura de estos tres microcentros ha tenido también un impacto inmediato en los albergues ya existentes en el barrio de la Macarena. De hecho, el Hogar Virgen de los Reyes, que ofrecía un total de 40 plazas, ha cerrado sus puertas. Asimismo, del de Perafán de Ribera se han trasladado ya 12 usuarios a uno de estos nuevos albergues, y la previsión oficial es que cuando se abra el tercero se movilicen hasta allí a otras 25 personas.

Otros tres centros más en 2027

Una vez que este programa está ya en marcha, ahora la intención de la Delegación de Derechos Sociales es continuar con la misma senda. "Nuestra idea para el año que viene es licitar un espacio exclusivo para mujeres sin techo más otros dos mixtos", asegura Martín a este periódico. "Las mujeres ya ocupan un gran espacio dentro del colectivo de personas sin hogar, y es muy importante crear un lugar para ellas. Son las más vulnerables en la calle", justifica Miriam Rodríguez Noguera, directora de los nuevos albergues.

Si se construyen otros tres centros más en 2027, el de Perafán de Ribera pasaría a tener una capacidad máxima mucho menor, según los planes municipales. Así, las 185 plazas que ofrecía tiempo atrás se reducirían hasta las 25 o 30, igual que los últimos albergues desarrollados. Es decir: una disminución de hasta el 84%, tal como plantea el Gobierno local. "Y el plan acabaría cuando no haya ni una sola persona sin hogar", remata el propio delegado. "Es algo muy difícil, complicadísimo de conseguir. Pero ojalá se cumpla".