Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón

Regresan los trabajos en el Puente del Centenario de Sevilla. Aunque la formalización de la renuncia de la UTE (formada por Acciona, Tecade y Freyssinet) adjudicataria de las obras de ampliación del Puente del Centenario se produjo en el mes de abril, fuentes del Ministerio de Transportes confirman a El Correo de Andalucia que las obras de sustitución de tirantes en esta infraestructura siguen avanzando y este pasado miércoles, tras semanas de parón, se retomaron unos trabajos que estaban prácticamente parados sin apreciarse movimiento por parte de las empresas. La UTE retoma así sus actuaciones, cumpliendo con las exigencias marcadas por el Ministerio de Transportes.

Según estas mismas fuentes, este pasado 2 de septiembre se completó con éxito una operación singular, la correspondiente al izado y colocación de una dovela doble en una de las pilas del lado en dirección a Cádiz. A la UTE aún le correspondía finalizar algunos trabajos pendientes hasta abandonar la obra de manera definitiva y dejar paso a una nueva empresa que se hará cargo de la obra una vez se vuelva a licitar y adjudicar el proyecto de nuevo.

Regresan las obras en el Puente del Centenario de Sevilla en septiembre de 2026. / El Correo

Precisamente, en una entrevista concedida recientemente a este periódico, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había reclamado al Gobierno de España una mayor implicación con las obras de esta infraestructura clave para la movilidad de Sevilla por los graves problemas de tráfico que se producen diariamente en los accesos y salidas del área metropolitana. "Eso está parado. Ya se lo digo: el problema es que se va a llevar como mínimo un año parada y no se puede permitir. ¿Qué quiere que haga? ¿Me quemo a lo bonzo?", aseguraba Sanz. "Lo reclamo por activa y por pasiva, pero desgraciadamente a este Gobierno le da igual. No hay interlocución posible con este Gobierno. No es nada personal con este ministro, Óscar Puente, que es un personaje con unas connotaciones personales peculiares. Pero da igual el ministro con el que intentes hablar. No te responde nadie", añadía.

Acciona renunció a la obra del Puente del Centenario tras plantear un incremento del presupuesto

Según la información difundida por el Ministerio entonces, la renuncia de la UTE de Acciona, Tecade y Freyssinet se produjo debido al rechazo al nuevo modificado planteado que suponía un incremento del presupuesto por encima del máximo legal, que llegaba cuando formalmente la obra se encuentraba al 90%. Pero antes de abandonar la obra, las empresas adjudicatarias tienen la obligación de completar los trabajos que ya tenían casi finalizados como son la instalación de los tirantes y la estructura.

Regresan las obras en el Puente del Centenario de Sevilla en septiembre de 2026. / El Correo

El Ministerio aún no tiene definido cómo va a contratar ese 10% de obra que resta por ejecutar. Está la fórmula del contrato de emergencia, que está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones legales, o la posibilidad de emprender una nueva licitación ajustada además a la situación actual de los trabajos y a su presupuesto actualizado. Por este motivo, no se pueden fijar aún plazos, pero sí se precisó que a los trabajos les quedaban unos meses mientras se iniciaba el siguiente expediente para que no se produjera un parón que dejara el puente abandonado. Será fundamental qué empresas encuentre el Ministerio para finalizar los trabajos. Si se trata de una licitación pública todas las empresas que forman parte ahora de la UTE adjudicataria podrían incluso concurrir, puesto que no están inmersas en ningún expediente de penalización.

La relevancia de esta obra va más allá de la movilidad puesto que este expediente de contratación es uno de los principales incorporados en la causa abierta contra José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García por el posible cobro de comisiones en la adjudicación de contratos.