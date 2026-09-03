La vuelta a la 'guarde' en Sevilla: "Mi niño tiene un año y lo he apuntado porque es gratis"

Patricia llevaba toda la mañana más nerviosa que su hija. La pequeña, de apenas diez meses, cruzaba este jueves por primera vez la puerta de una escuela infantil, pero la incertidumbre parecía estar más en la madre que en la niña. "Yo estoy más nerviosa que ella, estaba sudando esta mañana", confiesa a El Correo de Andalucía a las puertas de la Escuela Infantil Elite College San Pablo, en el barrio homónimo.

Como Patricia, miles de familias sevillanas vivieron este jueves uno de esos momentos que marcan el inicio de una nueva etapa. El 3 de septiembre ha abierto la vuelta al cole para los más pequeños: algunos entraban por primera vez en una escuela infantil; otros retomaban una rutina. En las puertas de los centros se han mezclado los llantos, los nervios, el sueño y también la ilusión de los primeros días. Ni la amenaza de vivir unos de los días calurosos del año ha podido con la ilusión de las familias.

En este centro del Polígono de San Pablo había, además, una circunstancia especial. Es el primer curso que abría como escuela adherida al programa de ayudas de la Junta de Andalucía, después de comenzar su actividad en febrero como centro privado. La incorporación al sistema de bonificaciones ha cambiado, según su propietaria, la demanda del centro en pocos meses. "Abrimos en febrero como escuela privada, pero ahora que ya estamos en el programa, la escolarización ha crecido bastante y prevemos tener más matrículas a lo largo del año", explica su directora y propietaria, Mari Ángeles Cueva.

A pocos metros de la entrada, otra madre explicaba uno de los motivos por los que algunas familias han decidido dar el paso este curso. "Mi niño tiene un año, lo he apuntado porque es gratis", cuenta durante la llegada al centro. La frase resume uno de los objetivos de la ampliación de la gratuidad del primer ciclo de Infantil: facilitar que más familias puedan acceder a una etapa educativa que durante años ha estado condicionada por el coste de la plaza.

La gratuidad de 1 a 2 años impulsa las matrículas

La principal novedad de este curso en las escuelas infantiles es precisamente la ampliación de la gratuidad al tramo de uno a dos años. Hasta ahora, la medida alcanzaba a los niños de dos años, pero desde septiembre las familias con hijos de uno a tres años cuentan con la atención socioeducativa financiada por la Junta de Andalucía.

En Sevilla, alrededorde 23.000 menores se benefician de este programa, mientras que en Andalucía son 87.786 niños. Los primeros datos del curso apuntan a que la medida ya ha tenido impacto. Las matriculaciones han aumentado respecto al año pasado: 723 niños más en Sevilla y 3.024 más en Andalucía en estas mismas fechas.

"No hay más niños porque haya más nacimientos, sino porque la gratuidad ha invitado a familias que no tienen la necesidad real de conciliar, a llevar a sus hijos a los centros porque es gratuito. Antes el perfil más común era el de la familia trabajadora que realmente para conciliar necesitaba dejar a sus niños en los centros de educación infantil, ahora mismo el perfil ha cambiado", sostiene Cueva.

La directora considera que la gratuidad ha abierto la puerta a familias que hasta ahora no se planteaban escolarizar a sus hijos tan pronto por motivos económicos. Al mismo tiempo, reconoce que todavía existe cierta confusión sobre qué servicios están incluidos dentro de la medida.

"Cuando hablamos de gratuidad estamos hablando del horario de 9 a 15.30 de la tarde, que es lo que se conoce como periodo socioeducativo, pero no se contempla ni el aula matinal o de tarde ni el comedor", explica la directora, refiriéndose a servicios que este curso han visto su precio incrementado por primera vez desde 2017. "Dentro de ese horario entra el comedor, y aunque está sujeto a bonificaciones, la mayoría de las familias deben de abonarlo", añade.

Para algunos padres y madres, la gratuidad supone un alivio, pero no resuelve por completo las necesidades de conciliación. "En mi caso he tenido que pagar a parte el aula matinal, el aula de tarde y el comedor. Mi marido y yo trabajamos a jornada completa y no nos podemos permitir que alguien se haga cargo del niño antes de que lleguemos a casa", señala una madre del centro.

Una ayuda que cambia la relación de las familias con la escuela infantil

La ampliación de la gratuidad también tiene un efecto sobre el propio sector. Buena parte de la red andaluza está formada por centros privados adheridos al programa público, que ahora reciben más demanda al desaparecer parte de la barrera económica para las familias.

Entre las madres que esperaban este jueves en la entrada estaba Rocío Martos, vecina de Los Pajaritos y madre de un bebé de ocho meses. Para ella, la medida tiene un impacto directo en la vida de muchas familias, especialmente de aquellas que no pueden asumir el coste de una plaza privada.

"A mí me parece una medida extraordinaria porque no todo el mundo tiene la posibilidad de llevar a su hijo a la guardería y eso es algo que te cambia la vida. Hay muchas madres que no se pueden incorporar al mercado laboral porque no tienen dinero para dejar a su hijo en una guardería", remarca.

La escena de este jueves se repetía en cientos de escuelas infantiles de Sevilla: pequeños agarrados a sus familias antes de entrar, educadoras recibiendo a los nuevos alumnos y padres intentando contener los nervios del primer día. Sin embargo, no será hasta final de curso cuando podrá llevarse a cabo un balance real del impacto de la medida estrella de la Junta de Andalucía, puesto que las familias pueden inscribir a sus pequeños a lo largo de todo el año y vivir el primer día dentro de unos meses.