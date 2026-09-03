El pueblo de Sevilla por el que pasa La Vuelta 2026: una ciudad de historia, haciendas de olivar y rincones con sabor andaluz

A pocos kilómetros de Sevilla, Dos Hermanas se ha convertido en una de las localidades con mayor crecimiento del área metropolitana, pero sin perder la esencia que la ha acompañado durante siglos. Su ubicación estratégica, sus buenas conexiones y su amplia oferta cultural y natural la convierten en un destino que va mucho más allá de ser una ciudad dormitorio.

Los primeros vestigios de población en Dos Hermanas se encuentran en Orippo, un asentamiento turdetano que posteriormente se desarrolló bajo la influencia romana y musulmana. Con la Reconquista, la localidad se integró en el Reino de Castilla, adoptando su nombre actual en honor a las hermanas Elvira y Estefanía, quienes, según la tradición, encontraron una imagen de Santa Ana en una cueva. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia local, consolidándose como un centro cultural y espiritual.

El parque de la Alqueria. / El Correo

Uno de sus grandes símbolos es la Torre de los Herberos, un vestigio medieval levantado junto a los restos de la antigua Orippo. A este patrimonio se suman las tradicionales haciendas de olivar, construcciones que recuerdan el pasado agrícola de la localidad y que alcanzaron su máximo esplendor entre los siglos XVIII y XIX.

Pero Dos Hermanas también guarda un importante legado más reciente, ligado a las villas de recreo y a las familias sevillanas que eligieron este entorno para descansar lejos del bullicio de la capital. Espacios como la Alquería del Pilar, la Huerta de Ybarra o el antiguo Palacio Alpériz conservan la memoria de aquella época de tertulias literarias y encuentros culturales protagonizados por figuras como Fernán Caballero o Antonia Díaz.

Carmona es uno de los municipios más antiguos de Europa / El Correo

La ciudad combina además patrimonio y naturaleza. Entre sus espacios verdes destacan el parque Dehesa de Doña María y enclaves naturales como la Laguna de Fuente del Rey o el Brazo del Este, este último con un importante valor ornitológico y protegido como zona de especial interés para las aves.

Más allá de sus monumentos, Dos Hermanas mantiene vivas sus grandes celebraciones. La Feria de Mayo, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, y la Romería de Valme, una de las peregrinaciones con mayor tradición de Andalucía y declarada de Interés Turístico Nacional, son dos de los grandes acontecimientos que cada año reúnen a miles de vecinos y visitantes.

Con el paso de La Vuelta 2026, Dos Hermanas volverá a situarse en el escaparate nacional mostrando una ciudad que une pasado y futuro: desde sus raíces romanas y sus haciendas históricas hasta una localidad moderna, conectada y llena de vida.

Otro de los atractivos de Dos Hermanas es su capacidad para combinar el ritmo de una ciudad moderna con espacios donde todavía se respira tranquilidad. Su cercanía a Sevilla, a solo 12 kilómetros, y sus conexiones mediante carretera, tren y metro han favorecido su crecimiento en las últimas décadas, pero el municipio conserva zonas donde la naturaleza y la historia siguen teniendo un papel protagonista.

La localidad también se ha convertido en un escenario atractivo para la cultura y el audiovisual. Sus paisajes, sus antiguas haciendas, sus edificios históricos y sus espacios naturales ofrecen localizaciones muy diferentes, desde entornos rurales vinculados al paisaje sevillano hasta zonas urbanas más contemporáneas. Una mezcla que ha despertado el interés de producciones cinematográficas y televisivas que buscan rincones con identidad propia.

Además, Dos Hermanas mantiene una intensa vida cultural y deportiva durante todo el año. Entre sus propuestas destacan rutas para conocer su patrimonio, actividades vinculadas a la fotografía, recorridos históricos y espacios preparados para disfrutar del ocio al aire libre. Una oferta que permite descubrir una ciudad que mira al futuro sin olvidar las tradiciones y la historia que han marcado su carácter nazareno.