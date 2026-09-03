Sevilla capital deja de estar en alerta por el virus del Nilo tras más de un mes y tres contagios

El virus del Nilo sigue sumando nuevos positivos en Andalucía, aunque hay zonas que dejan de estar en riesgo de contagio. El último boletín emitido por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias señala que tanto Sevilla capital como el municipio de San Juan de Aznalfarache salieron de las áreas de alerta este miércoles. La ciudad hispalense llevaba más de un mes en este estado, desde finales de julio.

Sin embargo, otros lugares de la comunidad autónoma, como Almonte (Huelva) y Pizarra (Málaga) han entrado en estas áreas de alerta después de detectarse positivos en ambos municipios.

Según detalla el informe, en el año 2026 y hasta este jueves por la mañana, se han declarado en Andalucía 62 casos de Fiebre del Nilo Occidental. La forma clínica que han presentado los casos ha sido enfermedad leve (38); enfermedad neuroinvasiva (24) y se han registrado dos defunciones. El total de casos ingresados han sido 27 y actualmente permanecen ingresados 10.

Sevilla sigue siendo la provincia más afectada, con 56 casos repartidos entre Almensilla (5); Aznalcázar (5); Bollullos de la Mitación (2); Coria del Río (6); Dos Hermanas (9); Huévar del Aljarafe (1); Olivares (1); Los Palacios y Villafranca (2); Palomares del Río (3); Pilas (1); La Puebla del Río (5); San Juan de Aznalfarache (1); Sevilla (3); Utrera (1); y Villamanrique de la Condesa (11). Por su parte, Huelva ha sumado hasta ahora cinco y Málaga uno.

"Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 636 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 128 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre, en el periodo de 01-06 al 30-08, se han realizado 5369 determinaciones", ha indicado la Consejería que dirige Antonio Sanz.

La Diputación de Sevilla refuerza los controles

Por su parte, la Diputación de Sevilla ha informado que, dentro del plan de vigilancia y control de vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO), ha reforzado de forma inmediata las labores de vigilancia y control de los mosquitos transmisores en el entorno periurbano de Dos Hermanas, Utrera y Los Palacios. "Esta actuación responde a la reciente incidencia epidemiológica registrada principalmente en Dos Hermanas y Utrera en las últimas dos semanas, donde las autoridades sanitarias han notificado dos nuevos positivos confirmados en seres humanos", ha señalado.

Ante este escenario, la institución provincial está desplegando un programa de intervenciones de choque en áreas periurbanas y entornos autorizados con el objetivo prioritario de frenar la propagación de mosquitos Culex, vector del virus.

Actualmente, cuatro de los seis municipios de la margen izquierda se encuentran en alerta y se están aplicando tratamientos adulticidas con frecuencia quincenal en las zonas de vegetación que sirven de refugio natural a los insectos. Durante las dos últimas semanas se han dado de alta más de 50 nuevos puntos para la realización de tratamientos adulticidas en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera y las Cabezas de San Juan.

Más fumigaciones en Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Las Cabezas

En Utrera y Dos Hermanas se han reforzado las zonas de tratamiento adulticida con motivo de los recientes casos en humanos, mientras que en Utrera y Alcalá de Guadaíra se han intensificado por las próximas peregrinaciones que se realizarán al Santuario de la Virgen de la Consolación y por la celebración de la feria de Utrera entre el 4 y 8 de septiembre. Asimismo, en Las Cabezas de San Juan se han reforzado los tratamientos tras la reciente detección de virus en capturas de mosquitos.

"En relación con la vigilancia larvaria, los equipos técnicos han realizado la prospección y tratamiento larvicida de nuevas zonas con presencia de agua en Dos Hermanas, Los Palacios y Utrera, incorporando 40 nuevos puntos de vigilancia larvaria en estas últimas semanas", ha añadido la Diputación.

Tratamientos aéreos larvicidas

Por otro lado, esta semana se están realizando tratamientos aéreos larvicidas mediante dron en los principales canales y cauces con agua que circundan las poblaciones de Los Palacios y Villafranca (Caño de La Vera y Arroyo del Conejo) y Utrera (Arroyo Calzas Anchas). Del mismo modo, Está previsto igualmente el tratamiento del cauce del Río Guadaíra, a su paso por los términos de Dos Hermanas y Coria del Río.

"De esta forma, la Diputación de Sevilla continúa apoyando a los ayuntamientos de los 15 municipios de la comarca de especial incidencia, marcada por la Junta de Andalucía como competente en materia sanitaria, en su lucha contra la circulación del virus en las áreas periurbanas de estas localidades", ha señalado.

La institución provincial ha destinado seis millones de euros a este programa pionero en sus dos primeros años de ejecución. El plan combina una amplia red de vigilancia y trampeo, control biológico, tratamientos terrestres y aéreos, innovación tecnológica y acciones de información y sensibilización dirigidas tanto a la población como a colectivos estratégicos. En todo momento se trabaja siguiendo criterios científicos y en coordinación con el resto de administraciones.