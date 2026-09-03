Sevilla se blinda este miércoles para la etapa de La Vuelta con más de 650 agentes repartidos en la provincia

Sevilla se prepara ya para la llegada de La Vuelta a España. La histórica competición ciclista culmina el próximo 9 de septiembre su 17ª etapa en la capital andaluza, tras partir desde Dos Hermanas y recorrer 185 kilómetros por la provincia. Un evento deportivo para el que se desplegarán "más 650 efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Tráfico", tal como ha informado este jueves el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

"Esta etapa es una de las que tiene mayor número de localidades recorridas de la actual edición de La Vuelta, con 12 municipios, y por lo tanto supone un reto adicional en materia de coordinación y de cooperación", ha señalado el propio Toscano después de la reunión de coordinación de seguridad, celebrada en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Al encuentro han asistido representantes de todos estos ayuntamientos, "así como la comandancia de la Guardia Civil, la comisaría provincial de la Policía Nacional y la jefatura provincial de Tráfico".

En concreto, la Benemérita va a movilizar para esta cita a 311 agentes "más una veintena de efectivos de la Agrupación Provincial de Tráfico", según fuentes oficiales. El Instituto Armado tiene encomendadas "labores tanto de seguridad ciudadana en los municipios de su demarcación, como el control de la seguridad vial", ya que esta etapa de La Vuelta discurre por localidades y zonas dentro de su área de competencia.

"Por su parte, la Policía Nacional cuenta con un operativo especial para garantizar la seguridad tanto de los participantes y organizadores de La Vuelta como del público asistente", subrayan desde la Subdelegación. Así, el dispositivo policial cuenta con 326 efectivos, "incluidas las unidades de atención al ciudadano, caballería, canina y medios aéreos, entre otras". Todos ellos, tanto Policía como Guardia Civil "tienen como misión vigilar, prevenir y actuar contra cualquier delito, así como ante cualquier alteración del desarrollo normal de la carrera".

"En definitiva, el Gobierno de España pone en coordinación con el resto de agentes implicados todos sus medios disponibles para garantizar que esta etapa sea festiva, de disfrute de la ciudadanía, garantizando la seguridad vial y la seguridad ciudadana", ha apuntado Francisco Toscano a solo unos días de un acontecimiento que a buen seguro reunirá a miles de espectadores en distintos puntos de la provincia.

Recorrido de la 17ª etapa de La Vuelta

El próximo miércoles 9 de septiembre, la 17ª etapa de La Vuelta arrancará por primera vez desde Dos Hermanas. La salida está programada a las 13:00, y el final se espera a partir de las 17:15 en el paseo Cristóbal Colón de Sevilla capital, junto a la plaza de toros de la Maestranza. Y entre inicio y meta, los ciclistas pasarán por Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, Carmona y San José de la Rinconada.

Antes de alcanzar al paseo Colón, el pelotón discurrirá por distintos enclaves de la capital de Andalucía. En concreto, el itinerario fijado por la organización incluye zonas como Triana, Los Remedios y el Paseo de las Delicias.