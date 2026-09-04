Antonio Muñoz lanza su candidatura a la Alcaldía de Sevilla con el apoyo de todas las agrupaciones del PSOE

Antonio Muñoz ha formalizado este viernes su candidatura a las primarias del PSOE para elegir al cabeza de lista para las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo. Lo ha hecho el primer día del plazo abierto por la dirección provincial y con el apoyo de los secretarios generales de las once agrupaciones socialistas de la capital. De momento, no hay otro candidato sobre la mesa que esté dispuesto a disputar la candidatura.

"Emprendo este camino con enorme ilusión y confianza, con la experiencia de haber sido alcalde y habiendo escuchado a los vecinos y vecinas de los barrios en estos años de oposición. Nuestro objetivo es recuperar la mejor versión de nuestra ciudad", explica el portavoz socialista Antonio Muñoz en un comunicado difundido a través de los medios.

Muñoz ha incidido en que el objetivo es "recuperar la mejor versión de la ciudad" tras las elecciones de 2027 con un "proyecto innovador" que parte de la escucha. "Quiero devolverle Sevilla a los sevillanos, recuperar una ciudad que avance, que genere oportunidades y que vuelva a estar a la altura de lo que merece su gente", concluye.

Plazo de primarias

El PSOE ha abierto este viernes el plazo de presentación de candidaturas a las primarias para elegir a los cabezas de lista de todos los municipios en los que no gobierna. El periodo de inscripción está abierto hasta el lunes y una vez que se cierre se determinará el proceso de votaciones en el caso de que haya más de una candidatura presentada.

Antonio Muñoz ya anunció en 2023, tras las elecciones municipales, su intención de continuar en el Ayuntamiento como portavoz de la oposición con el objetivo de preparar un nuevo proyecto para presentar su candidatura a la Alcaldía dentro del proceso de primarias. En estos años no se ha planteado ninguna alternativa en la ciudad y ha encontrado además el respaldo de las direcciones provincial y regional.