El nuevo aparcamiento disuasorio de Torreblanca para el uso del tranvibús contará con 250 plazas y estará operativo desde enero

Hace poco más de un mes, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo daba luz verde, por vía urgente, al proyecto presentado por la Dirección General de Movilidad para adaptar la parcela delimitada entre la Avenida Pero Mingo y calle Badolatosa en Torreblanca y convertirla en un aparcamiento con carácter provisional.

Este nuevo parking tiene como objetivo evitar que aquellos que se quieran desplazar entre Torreblanca y el centro decidan hacerlo en transporte público en lugar de hacer uso del vehículo privado. Este viernes, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha dado nuevos detalles sobre esta infraestructura. Así, ha anunciado que tendrá una capacidad para el estacionamiento de más de 250 vehículos, "entre los que se incluyen, por supuesto, PMR, motos y aparcamientos seguros para bicicletas".

"Un paso decisivo"

Además, ha asegurado que este aparcamiento estará operativo desde enero del año 2027. "Hoy damos un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura que será fundamental para que la nueva línea de tránsito rápida, la TB1, que unirá desde el próximo 28 de septiembre los barrios Torreblanca y Sevilla Este con la Plaza del Duque, alcance mayor potencial".

Obras del tranvibús. / Marina Casanova

Así, ha destacado que la Junta de Gobierno ha aprobado la adquisición al área de movilidad de la parcela para la construcción de un aparcamiento disuasorio en superficie "que servirá de cabecera del carril bus segregado para la línea TB1 y será esencial para que quienes llegan desde Torreblanca o el área metropolitana, limítrofes a la cabecera de la línea, puedan dejar su vehículo y continuar su desplazamiento por un transporte público de manera cómoda, rápida y más eficiente a nuestra ciudad", ha abundado Bueno.

Uso provisional como aparcamiento

El uso provisional de aparcamiento es autorizable en el suelo calificado de Servicios de Interés Público y Social en aplicación de las normas urbanísticas del PGOU vigente, apuntaban desde el Ayuntamiento cuando se aprobó en la Comisión de Urbanismo. En ellas se regulan los usos y el destino provisional de los solares hasta que se destinen de forma definitiva al uso previsto en el planeamiento.

"Para este uso provisional, se establece que los solares deben acondicionarse y mantenerse en condiciones de limpieza y salubridad, debiendo pavimentarse y ejecutarse un cerramiento adecuado", concluían.

"Ofrecemos alternativas reales al vehículo privado, mejorando la calidad de vida de los usuarios y construyendo una movilidad a la altura de una capital como Sevilla, a la altura de una capital del siglo XXI", ha concluido el portavoz del Gobierno municipal durante su atención a los medios de comunicación.

La transformación del centro por el tranvibús, en imágenes / Marina Casanova

Las obras del tranvibús, en su última fase

Mientras tanto, los trabajos para unir Torreblanca con el centro siguen a pleno rendimiento para llegar a tiempo a la fecha tope. Todas las obras actualmente en marcha -desde la Ronda histórica hasta la plaza del Duque- tienen que estar acabadas para el periodo de pruebas del tranvibús antes del 28 de septiembre.

Además, ese día arrancará un plazo inicial de puesta en marcha del nuevo sistema de vigilancia de acceso al centro con multas a los coches que entren a través de Puñonrostro. En concreto, se prohibirá el acceso a todos los vehículos a partir de la calle Puñonrostro, salvo a los residentes, a usuarios de parkings y colegios del entorno, ambulancias y carga y descarga.