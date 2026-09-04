Nueva promoción de VPO privada en el barrio de Cruz del Campo de Sevilla: 612 viviendas con piscina y zona deportiva que estarán en 2028

El nuevo barrio de Cruz del Campo, que llegará a albergar más de 2.000 viviendas, sigue tomando forma aprovechando además las nuevas posibilidades de cambios de usos y aumentos de edificabilidad de la Ley Andaluza de Vivienda y el plan de enajenación de suelos del Ayuntamiento de Sevilla. Amenabar, promotora privada, ha formalizado la compra de la parcela donde va a promover 612 viviendas protegidas de dos y tres dormitorios con piscina y zona deportiva. La inversión alcanzará los 130 millones de euros y la previsión es que se entreguen en 2028.

La nueva promoción de VPO privada está conformada por 612 viviendas de dos y tres dormitorios. Contará con una piscina de 500 metros cuadrados, una zona deportiva de 400 metros cuadrados y seis locales comunitarios que superarán los 1.500 metros cuadrados de superficie.

La empresa adquiere la parcela, vendida por el Ayuntamiento de Sevilla, por un importe de 27 millones de euros, y tiene prevista una inversión de 130 millones de euros. Los plazos que maneja la empresa sitúan la entrega de los inmuebles en 2028.

Cómo inscribirse para acceder a las VPO

Al ser una promoción de VPO, la empresa adjudicará las viviendas en función del listado de demandantes de vivienda protegida facilitado por Emvisesa. Por este motivo hay que estar inscritos en el registro de demandantes.

Una vez terminado el listado, si hubiera viviendas sin adjudicar, Amenabar asegura que adjudicará las viviendas libremente, siempre y cuando el cliente cumpla con los requisitos establecidos por la Ordenanza Municipal de Vivienda Protegida de Sevilla.

La empresa ha habilitado ya una web para que los interesados se puedan inscribir aunque de momento no ofrece información sobre los precios disponibles. El valor del metro cuadrado, al ser una vivienda protegida está limitado.

El nuevo barrio del barrio de Cruz del Campo

El barrio de la Cruz del Campo partió con un proyecto de asi 2.000 nuevas viviendas, de las cuales 1.073 son de renta libre y 890 de carácter público- es su parque, que representa el 68% de los suelos, pensado para que sea el gran pulmón verde del Distrito San Pablo-Santa Justa, de 70.000 metros cuadrados (siete hectáreas de zonas verdes), nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional, cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior, y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Dentro de este proyecto de nuevo barrio ya se han puesto en marcha las primeras VPO que han sido promovidas directamente por Emvisesa. Las 92 viviendas protegidas ya han sido adjudicadas por parte de la empresa municipal.

No obstante, el volumen de viviendas se ha visto incrementado a raíz de las modificaciones legislativas y de los planes puestos en marcha por el Ayuntamiento como el de enajenación de parcelas para aumentar la oferta residencial en la ciudad.