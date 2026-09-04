El Ayuntamiento de Sevilla aprueba el teletrabajo para 4.300 funcionarios: un día a la semana y turnos rotatorios

Los 4.300 trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla pueden ya teletrabajar. La Junta de Gobierno local de este viernes ha aprobado de manera definitiva esta alternativa laboral para sus empleados, "garantizando unos mínimos de prestación obligatoria para asegurar la atención directa y presencial a la ciudadanía", tal como ha explicado el portavoz municipal, Juan Bueno. Para la puesta en marcha de esta medida, según ha apuntado Bueno, "se ha establecido el inicio de un periodo de prueba de un año".

Durante estos primeros 12 meses, se permitirá el teletrabajo "un día a la semana", tal como ha señalado el portavoz del Gobierno. "Para acceder a los días se ha definido un sistema de rotación equitativo, dando prioridad a los trabajadores con movilidad reducida, a los empleados mayores de 60 años y a la conciliación familiar, así como también al personal que reside fuera del término municipal de Sevilla".

"Este acuerdo, previamente negociado con las distintas secciones sindicales, ha tenido en cuenta tres cuestiones fundamentales: la digitalización y modernización de la administración, la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la garantía absoluta de la prestación de servicios públicos de calidad al ciudadano", ha remarcado Juan Bueno. Asimismo, ha destacado que supone "un salto cualitativo hacia la ciberseguridad", ya que se sustituirán "los antiguos equipos de sobremesa" por un "único equipo informático corporativo portátil".

¿Cuándo se empezará a teletrabajar?

El acuerdo firmado el pasado julio por el alcalde, José Luis Sanz, y los sindicatos establece que una vez aprobado el teletrabajo por la Junta de Gobierno comenzará un plazo de adaptación de seis meses. En concreto, habrá tres meses para que las direcciones generales determinen los puestos que puedan acogerse a esta medida y otros tres para que el servicio de informática fije las condiciones técnicas y reparta o certifique los equipos informáticos. Asimismo, habrá un periodo de prueba de doce meses.

Según han informado desde el Consistorio, "para garantizar su correcta implantación se constituirá una Comisión Consultiva y de Seguimiento que se reunirá de forma ordinaria cada tres meses para velar por la correcta puesta en marcha de este nuevo convenio". "El Ayuntamiento de Sevilla se posiciona así como una institución moderna, eficiente, flexible y respetuosa con el medio ambiente y la conciliación laboral de su plantilla municipal".