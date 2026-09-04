Los cortes de tráfico por la fase final de las obras del tranvibús llegan a la Ronda Histórica y alcanzarán el Duque en dos semanas

Las obras del tranvibús avanzan a contrarreloj para la puesta en marcha de la conocida como línea BTR o TB1 el próximo 28 de septiembre. De hecho, como ya avanzó El Correo de Andalucía, antes de esa fecha habrá un periodo de pruebas que servirá para comprobar el funcionamiento de esta línea de Tussam por su nuevo recorrido, entre la estación de trenes de Santa Justa y la Plaza del Duque. Estos trabajos seguirán acarreando cortes de tráfico en el centro de Sevilla y su entorno para terminar de adaptar algunas vías al paso del tranvibús, que tendrá prioridad y avanzará a través de un carril reservado. Según ha podido comprobar este periódico y confirman fuentes municipales, este jueves los cortes alcanzaron la Ronda Histórica, en la zona de María Auxiliadora a la altura del giro desde la avenida José Laguillo.

Estos trabajos iniciados este jueves finalizarán en un solo día, este mismo viernes, cuando se aglomere el carril que queda. De momento hay dos carriles por los que momentáneamente no se puede pasar, hay uno en dirección a la avenida El Cid. Este viernes volverán a ser dos. Una vez concluidas las labores en ese punto, el lunes se continuará desde el eje de la calle Juan de Mesa hasta la calle María Auxiliadora. Esa misma semana, el miércoles 9 de septiembre, llegarán las obras a la calle San Juan de Ávila, en el entorno del Colegio Sagrado Corazón En Sevilla Esclavas Del Divino Corazón Provincia Sur.

A continuación, se seguirán los trabajos en la avenida de Kansas City, una zona más próxima a la estación de trenes de Santa Justa, desde donde parte esta nueva parte del recorrido del tranvibús. Y finalmente, durante la semana del 14 de septiembre, tocará el turno para los cortes de tráfico más intensos en la Plaza del Duque. En ese punto aún se puede circular, aunque se juntan obras de esta línea de Tussam y las de Emasesa de actuación en la calle Trajano.

Obras del tranvibús en la Ronda Histórica de Sevilla. / El Correo

Obras del tranvibús en la calle Imagen, la Plaza del Duque y Almirante Apodaca

De cara a finalizar las obras, ahora mismo las labores se centran fundamentalmente en tres ubicaciones, entre la calle Imagen, la calle Almirante Apodaca y la Plaza del Duque. En la Plaza del Duque es donde se trabaja ahora mismo a más intensidad, solapándose los trabajos con los de Emasesa en la calle Trajano, que tienen vallada la zona de acceso a El Corte Inglés. Allí ya se ha instalado una de las dos paradas previstas, de un tamaño muy superior a las habituales de Tussam, más parecidas a las del tranvía y similares a las del tranvibús operativas en el trayecto en funcionamiento. De momento, las obras sí permiten andar por la zona central de la plaza, mientras que en el lateral más pegado a la calle Tarifa es donde se concentran los esfuerzos para terminar de colocar el nuevo acerado.

En Ponce de León hay una zona completamente renovada y otra zona antigua, que se diferencias por el nuevo asfalto y las nuevas paradas frente a lo que había antes, que se mantiene en la otra mitad de la plaza. Los obreros también se han concentrado en las últimas semanas fundamentalmente a lo largo de la calle Almirante Apodaca. Una gran zanja atraviesa la vía, impidiendo el tráfico, para terminar con las comunicaciones y el cableado.

Las obras finalizadas del tranvibús en la zona de Ponce de León / Marina Casanova

Desde Campana hasta la calle Imagen el suelo también está completamente renovado, aunque la actuación ha recibido bastantes críticas por algunas zonas del pavimento que no están acabadas o están levantadas. En la calle Imagen también hay partes valladas. Ya al final de la calle Imagen junto a la calle Santa Ángela de la Cruz hay una zona tapada para la instalación de cableado, comunicaciones, iluminación y contenedores.

La zona de Campana y la calle Martín Villa ya se encuentra prácticamente despejada. Su apariencia no tiene nada que ver con la que mostraba hace justo un año, en septiembre de 2025, cuando precisamente en ese punto arrancaban las obras de este bus de tránsito rápido o BTR. De hecho, tampoco en las Setas se observa ya ninguna valla, lo cual contrasta con la situación vivida hace unos meses en Semana Santa cuando hubo que estudiar todas las posibilidades para que las hermandades pudieran avanzar. Las calles Martín Villa y Laraña han sido transformadas en una plataforma única, dando continuidad a la existente en la Plaza de la Encarnación y la proyectada en Imagen.

Todas estas obras tienen que estar acabadas para el periodo de pruebas del travibús antes del 28 de septiembre. Además, ese día arrancará un plazo inicial de puesta en marcha del nuevo sistema de vigilancia de acceso al centro con multas a los coches que entren a través de Puñonrostro. En concreto, se prohibirá el acceso a todos los vehículos a partir de la calle Puñonrostro, salvo a los residentes, a usuarios de parkings y colegios del entorno, ambulancias y carga y descarga.