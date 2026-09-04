La llegada del nuevo modelo de limpieza a los colegios de Sevilla reaviva la tensión entre el Ayuntamiento y los sindicatos

La entrada en vigor del nuevo modelo de limpieza en los colegios públicos de Sevilla, ha vuelto a reabrir una herida entre sindicatos y Ayuntamiento que, desde hace unos meses, parecía cicatrizada. El último choque llegó este viernes, tras las declaraciones de Blanca Gastalver, delegada de Educación, en una entrevista en 7TV Sevilla. Las palabaras de la Edil al referirse al estado de la limpieza de los colegios cuando ella llegó al cargo, han indignado a los sindicatos. Hasta tres comunicados, de CSIF, CCOO y UGT, así como el grupo Izquierda Unida (IU) en el Consistorio, han cargado contra la delegada tras verter declaraciones en las que aseguraba que los colegios públicos de la capital, antes de la entrada en vigor del servicio privado de limpieza que el Gobierno local ha promovido, se encontraban repletos de "mugre". Tras sus expresiones, los sindicatos han considerado sus palabras una "actitud de menosprecio y desvergüenza" hacia la plantilla municipal.

En declaraciones en 7TVSevilla, recogidas por Europa Press, Gastalver asegura, entre otros asuntos, que a su llegada a estos centros "se saltaban las lágrimas" debido a la suciedad que los mismos albergaban, unas declaraciones que, a juicio de CSIF Sevilla, deberían incluso suponer el cese inmediato de la delegada, una reclamación que han llevado a cabo a través de sus redes sociales. Es más, en un mensaje en su cuenta de X, CSIF llega a tildar estas declaraciones de "absolutamente fuera de tono, injustas y ofensivas para los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla". "Defendemos la dignidad de la plantilla y exigimos rectificación de las declaraciones de la responsable de gestionar los servicios públicos".

Por su parte, CCOO ha exigido a la delegada que "deje de señalar al personal municipal" y "asuma su responsabilidad ante el deterioro de la limpieza en los colegios tras la privatización". A su juicio, estas posibles deficiencias en la limpieza de los colegios responde a una estrategia de privatización del servicio por parte del Gobierno local, si bien el personal "ha mantenido diariamente los colegios públicos trabajando, en muchas ocasiones, con plantillas insuficientes, vacantes sin cubrir, bajas sin sustituir y falta de medios", por lo que ha considerado estas palabras una "auténtica desvergüenza".

En la misma línea, UGT ha lamentado una espera de dos años para mantener una reunión con la delegada en aras de analizar la problemática, que relaciona con una "paupérrima gestión". Así, han exigido una rectificación y disculpa pública, misma vez que han ensalzado la labor de los trabajadores municipales, que "han dejado su esfuerzo, y en muchos casos su salud, para mantener los centros escolares en condiciones dignas, a pesar de la incompetencia de este Gobierno municipal para cubrir las vacantes de personal y dotar de los medios suficientes para esta tarea".

A este clamor se ha sumado Izquierda Unida, que ha señalado la "mala planificación" del servicio de limpieza de los colegios públicos de Sevilla ante el inminente comienzo del curso escolar, así como "la falta de productos, las deficiencias detectadas en varios centros y las dificultades objetivas para que todos puedan abrir la próxima semana en unas condiciones adecuadas de limpieza, higiene y salubridad". "Lo que estamos viendo es a una delegada del Gobierno municipal criticando públicamente la labor realizada durante más de tres años por otro delegado de ese mismo Gobierno", ha afirmado el portavoz de IU, Ismael Sánchez.

Un conflicto por la empleabilidad

A principios del año pasado el Gobierno de José Luis Sanz decidió externalizar el servicio de limpieza de los centros educativos que, hasta la fecha, era de carácter público. Tras meses de crisis entre los sindicatos y el Gobierno local, el pasado Viernes de Dolores, finalmente, firmaron un acuerdo. Este curso, por lo tanto, los 108 colegios públicos de Sevilla estrenan un nuevo plan de limpieza a cargo de las empresas Serveo y Team Service. El nuevo contrato contempla un mínimo de 387 trabajadores distribuidos en turno de mañana, por primera vez, también en turno de tarde.

Este nuevo modelo cuesta al año 12,5 millones de euros, tal como informaron desde el Consistorio. Por otra parte, uno de los principales choques del conflicto giró en torno a la empleabilidad. Tal como sostiene el ayuntamiento, con la entrada en vigor de la privatización, los peones del Ayuntamiento que friegan y barren colegios en la actualidad pasarán a hacer esta tarea en los restantes edificios municipales, "sumando un total de 861 empleados de la limpieza, entre los que aportará la empresa privada y los propios".