Los niños de Gerena regresarán al colegio entre caracolas: "Se han quedado casi sin pistas para hacer deporte y sin sombra"

El techo de uno de los edificios que componen el CEIP Fernando Feliú, el único colegio público de Gerena, se convirtió el pasado invierno en uno de los principales quebraderos de cabeza para las familias. Las sucesivas borrascas que golpearon Andalucía agravaron los problemas de la cubierta del edificio conocido como La Estación hasta obligar al cierre de ocho aulas por riesgo de desprendimientos y goteras. Después de meses de concentraciones de las familias, protestas del profesorado y acciones reivindicativas de los vecinos, el Ayuntamiento comenzó en julio las obras de reparación -con un año de retraso según las previsiones-, mientras la Junta de Andalucía instalaba las aulas prefabricadas comprometidas para reubicar al alumnado afectado. Ahora, la vuelta al cole llegará con esas estructuras provisionales ocupando parte de las pistas de baloncesto del centro.

El verano ha dado una tregua a Gerena y ha permitido al Ayuntamiento aprovechar los meses sin actividad lectiva para ejecutar actuaciones de mantenimiento e iniciar la reforma de la cubierta. El colegio, que escolariza a alrededor de 700 alumnos, afrontará septiembre todavía con las obras en marcha. Fuentes municipales explican a El Correo de Andalucía que los trabajos comenzaron en julio y tienen una duración prevista de tres meses, es decir, hasta octubre. Hasta que finalicen, los alumnos afectados comenzarán las clases en las caracolas instaladas por la Consejería de Educación.

Fotografía de las caracolas instaladas en el CEIP Fernando Feliú de Gerena por la Junta de Andalucía. / Ayuntamiento de Gerena

Para parte de las familias, sin embargo, estas aulas provisionales pueden terminar siendo algo más que una solución temporal. "No creo que las quiten cuando acaben las obras porque el centro necesita más aulas, no es provisional, han llegado para quedarse", sostiene una madre en conversación con este periódico. El problema, añaden, es que la ubicación de las caracolas en las pistas deportivas ha reducido de forma importante el espacio disponible para Educación Física y actividades al aire libre. "Es la nueva lucha que tenemos. Ahora se queda un pequeño espacio de albero para 700 alumnos. Se han quedado sin pistas y sin sombra", denuncia otra madre. Desde el AMPA, que lleva más de una década reclamando la construcción de un nuevo colegio en el municipio, advierten de que el centro vuelve a enfrentarse a "otro problema más de espacio". "Este año será complicado, para ellos y para el equipo de profesores", lamentan. Como consecuencia, la petición de fondo de las familias sigue siendo la misma: la construcción de un colegio nuevo.

Mientras avanzan las obras de la cubierta, el Ayuntamiento también ha llevado a cabo otras actuaciones de mantenimiento en los edificios del complejo educativo: instalación de césped artificial en zonas de juego, sustitución de puertas, trabajos de pintura y un estudio patológico de uno de los inmuebles para evaluar su estabilidad y seguridad estructural.

El Ayuntamiento invierte 130.000 euros en la cubierta

Más allá de estas actuaciones de mantenimiento -de competencia municipal-, el Gobierno local ha destinado alrededor de 130.000 euros a resolver los problemas de la cubierta de La Estación. Una vez terminen los trabajos, el Ayuntamiento ha anunciado que reclamará a la Junta de Andalucía, por la vía contencioso-administrativa, que asuma el coste de la sustitución. Según fuentes municipales, "los informes del arquitecto municipal dicen que las inversiones son competencia de la Junta".

Un operario pinta una de las paredes del exterior de uno de los edificios del CEIP Fernando Feliú durante el mes de agosto. / Ayuntamiento de Gerena

La redacción del proyecto se financió con cargo al presupuesto municipal, que tuvo que modificarse por unanimidad en el Pleno para habilitar la partida necesaria. El Gobierno local pretende ahora "recuperar" ese dinero. "Lo que se va a destinar a esa obra que no nos corresponde se lo reclamaremos a la Junta de Andalucía. Tenemos la prueba de que en otros municipios, la Consejería de Educación sí ha sufragado la sustitución de las cubiertas en colegios, asumiendo la competencia que le otorga la normativa", sostiene el Consistorio en un comunicado. Como ejemplo, el Ayuntamiento cita actuaciones realizadas en centros como el CEIP José Nogales de Aracena, el Parque del Estrecho, en Algeciras, o el CEIP Juan de Mena.

Una plataforma vecinal en proceso de cambio

Más allá del conflicto competencial entre administraciones, las familias insisten en que la reivindicación de fondo no termina con la reparación de una cubierta. Su objetivo sigue siendo la construcción de un colegio nuevo. Durante los últimos meses, buena parte de esa presión vecinal se canalizó a través de la plataforma Gerena por su cole. Sin embargo, el movimiento afrontará cambios este curso. "El movimiento se ha politizado, por lo que estamos buscando la forma de poder seguir ayudando a los padres y madres que necesiten ayuda", explican fuentes hasta ahora vinculadas a la plataforma.

Las familias quieren preservar el carácter vecinal y apartidista de una reivindicación que arrastran desde hace años. La reparación de La Estación permitirá recuperar aulas y mejorar la seguridad del edificio, pero no resuelve el problema estructural que señalan desde el AMPA: un colegio repartido en varios inmuebles, con falta de espacio y con una comunidad educativa que sigue esperando una solución definitiva.