Cañas Altas será el primer bar del nuevo barrio de Palmas Altas: "Los vecinos dicen que nos van a poner una estatua"

Al sur de Sevilla hay un nuevo barrio con más de 3.000 vecinos: Palmas Altas. Este desarrollo residencial impulsado por Metrovacesa tiene ya decenas de viviendas, un parque, paradas de autobuses y muchas grúas. Ahora bien, de momento no cuentan con farmacias, supermercados, ambulatorios, estancos, iglesias, colegios ni bares. Aunque esto último saldrá pronto de la lista de grandes ausencias, con la inminente apertura de la cervecería Cañas Altas.

"Palmas Altas, ha llegado el momento de darle caña", ha apuntado en sus redes sociales el propio perfil de Cañas Altas. Según detallan en su publicación, el primer bar de este barrio sevillano será "un lugar de encuentro para comer bien, brindar y, por supuesto, disfrutar de una buena caña". Un anuncio que ha suscitado la alegría de más de un residente de este enclave: "¡Era necesario ya!", "Qué ganas de verlo abierto", "No hay nada más demandado aquí que un bar" o "Lo estamos deseando", celebran algunos usuarios de Instagram.

"El dueño del local es amigo mío, y nos lo ofreció sabiendo que era uno de los primeros de la zona. Directamente nos planteamos la idea de negocio: abrir una cervecería, un bar de barrio", cuenta Nicolás Sainz de Rozas, al frente de Cañas Altas junto a su hermano Tomás y un tercer socio, Daniel Machado. "Nuestra idea es que la gente lo conciba como el sitio donde quedar con los amigos para tomar algo", relata Nicolás, que apunta que plantea abrir "a principios de octubre".

La intención es servir tapas frías y montaditos, según uno de sus propietarios. "Aunque al ser un barrio formado por familias jóvenes con niños, tendremos que incorporar también a la carta algunos fritos", comenta este hostelero de Zahara de los Atunes. "Todo dependerá, por supuesto, de lo que vayan demandando los 3.000 vecinos que viven ya aquí".

Y aunque todavía le quedan unas semanas para abrir, la acogida ha sido inmejorable: "Nos han dicho que nos van a poner una estatua", suelta Sainz de Rozas entre risas. "De hecho, el local está ubicado en un sitio en el que no funcionan las farolas, y hay gente que nos ha comentado que nuestra cervecería va a ser 'Una luz de esperanza en la calle oscura'".

Más de 1.300 viviendas ya entregadas

Hasta el momento hay 1.373 viviendas entregadas en el nuevo barrio de Palmas Altas. De todas ellas, el 80% han sido impulsadas por Metrovacesa, según datos de la propia compañía. Asimismo, Vimpyca y el Ayuntamiento de Sevilla han promovido los 273 hogares restantes. "La previsión es que esta cifra se aproxime a las 1.700 unidades al finalizar el año", añaden desde Metrovacesa.

Las promociones que se entregaron hace más de 12 meses "presentan una ocupación casi plena", mientras que las entregadas durante el último año "se están ocupando paulatinamente", señalan desde la compañía. Es, por tanto, un barrio que no para de crecer: se estima que "entre el 65 y el 70% de las viviendas escrituradas" ya están habitadas.

"Actualmente, la suma de las viviendas ya entregadas y las que se encuentran en construcción alcanza aproximadamente las 2.500 unidades", informan desde esta constructora. "Palmas Altas es uno de los mayores desarrollos urbanísticos de España", resaltan. Y aunque aún faltan varias farmacias, un colegio o algún supermercado, los vecinos tienen ya al menos algo indispensable en cada barrio: un bar.