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Las obras del tranvibús llegan a la Ronda Histórica

Las obras del tranvibús llegan a la Ronda Histórica

Rafa Aranda

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Las obras del tranvibús llegan a la Ronda Histórica

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Sevilla
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Estos trabajos iniciados este jueves finalizarán en un solo día, este mismo viernes, cuando se aglomere el carril que queda. De momento hay dos carriles por los que momentáneamente no se puede pasar, hay uno en dirección a la avenida El Cid. Este viernes volverán a ser dos. Una vez concluidas las labores en ese punto, el lunes se continuará desde el eje de la calle Juan de Mesa hasta la calle María Auxiliadora. Esa misma semana, el miércoles 9 de septiembre, llegarán las obras a la calle San Juan de Ávila, en el entorno del Colegio Sagrado Corazón En Sevilla Esclavas Del Divino Corazón Provincia Sur.

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