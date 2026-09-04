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Gastronomía

Este pueblo de Sevilla prepara una gran fiesta del chicharrón con 14 horas seguidas de música y flamenco

La localidad sevillana acogerá la segunda edición de este evento gastronómico el próximo 19 de septiembre en la Caseta Municipal, con entrada libre y animación hasta la madrugada

Imagen de archivo de la elaboración de chicharrones en Chiclana

Imagen de archivo de la elaboración de chicharrones en Chiclana / José María Román Guerrero

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla, se prepara para vivir una nueva edición de la Chicharronada, una cita gastronómica y festiva que regresa tras el éxito de su primera convocatoria. La II Chicharronada se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre en la Caseta Municipal, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada dedicada a uno de los productos más tradicionales de la gastronomía andaluza.

La celebración comenzará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 02:00 horas, con un ambiente pensado para disfrutar durante todo el día. La organización dispondrá de un servicio de barra gestionado por la Hermandad de la Borriquita de Mairena del Alcor, con chicharrones recién elaborados, además de una amplia variedad de tapas y bebidas a precios accesibles.

La música también tendrá un papel protagonista en esta jornada. La Compañía Flamenca Ángel Marín pondrá el toque de arte y tradición andaluza con una actuación en directo, mientras que DJ Carlos Rodríguez será el encargado de animar el tramo nocturno y prolongar la fiesta hasta la madrugada.

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La II Chicharronada está organizada por la Hermandad de la Borriquita de Mairena del Alcor, con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y Carnicería Mairena, cuyo producto será protagonista de la propuesta gastronómica. La cita se presenta así como una oportunidad para disfrutar de la gastronomía, la música y la convivencia en un ambiente festivo en pleno corazón de Los Alcores.

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