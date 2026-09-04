Mapa Rancio
Rancio nos enseña el barrio más cervecero de Sevilla
Recorre una zona de la ciudad en la que la cerveza inspira los nombres de calles, avenidas y plazas
Sevilla tiene calles dedicadas a personajes históricos, escritores, artistas y acontecimientos destacados, pero también rincones con nomenclaturas mucho más curiosas. Rancio ha vuelto a sacar a la luz una de esas peculiaridades de la ciudad con un vídeo en el que recorre una zona en la que la cerveza es la gran protagonista del callejero.
Durante su paseo nos muestra varios de los rótulos que llaman especialmente la atención. Entre ellos aparece la calle Gambrinus, nombre vinculado tradicionalmente al mundo de la cerveza, así como la avenida Maestros Cerveceros. El recorrido también pasa por la calle Malta, otro término directamente relacionado con la elaboración de esta bebida.
Pero la temática va todavía más allá. Rancio enseña además la Plazuela de los Barriles, completando un conjunto de nombres que convierte este rincón sevillano prácticamente en todo un homenaje a la cultura cervecera.
Con su habitual tono de humor, el sevillano va descubriendo las placas mientras pasea por una zona situada junto al Polígono San Pablo, entre edificios residenciales, solares y espacios todavía pendientes de desarrollo. Incluso bromea imaginando futuros nombres para las calles que aún quedan por bautizar.
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