Las calles de Sevilla reciben desde París una escultura dedicada al naranjo y el azahar donada por la Fundación Alejandro Rojas Marcos

La ciudad de Sevilla tendrá una nueva escultura dedicada a naranjo, el azahar y la naranja. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes recibir de París una obra realizada por el prestigioso artista internacional Fernando Oriol. Y lo hace gracias al acuerdo de colaboración con la Fundación Alejandro Rojas Marcos, el político español que fuese fundador del Partido Andalucista y alcalde de Sevilla entre 1991 y 1995. Con la firma de este acuerdo, Sevilla recibe la donación de una obra que tiene como lema: "A la belleza, al aroma, a la alegría y a la amable convivencia de Sevilla".

La obra dedicada al naranjo, el azahar y la naranja representa elementos vinculados al paisaje urbano, la belleza, el aroma, la hospitalidad y la convivencia en la ciudad de Sevilla. A través de este protocolo, la Fundación Alejandro Rojas Marcos posibilita la donación a la ciudad de esta obra escultórica.

Según el Ayuntamiento, la actuación pretende contribuir a la puesta en valor de estos elementos como manifestaciones características del paisaje urbano, la identidad cultural y la experiencia sensorial de Sevilla.

Actulmente se expone en París, en el que fue taller de Eugenio Delacroix y que funciona como dependencia anexa al Museo del Louvre. El presente Protocolo establece exclusivamente un marco general de intenciones a partir del cual se definirán los detalles como el emplazamiento o la fecha de instalación.

Fernando Oriol nació en Sevilla en 1965. Desde temprana edad desarrolló una pasión por el trabajo manual y la creación artística, explorando materiales y formas por cuenta propia, desarrollando un estilo escultórico personal e inconfundible. A lo largo de su trayectoria ha expuesto internacionalmente en ciudades como Zúrich, Capri, Singapur, Madrid, Bilbao y México, consolidando su obra tanto en circuitos artísticos como en espacios de diseño contemporáneo. Su taller en Sevilla es el lugar donde cada obra nace, se moldea y se pule, reflejando su dedicación, disciplina y pasión por la artesanía.