Sevilla
Las calles de Sevilla reciben desde París una escultura dedicada al naranjo y el azahar donada por la Fundación Alejandro Rojas Marcos
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado un acuerdo de colaboración con la fundación para recibir esta obra del prestigioso artista internacional Fernando Oriol
La ciudad de Sevilla tendrá una nueva escultura dedicada a naranjo, el azahar y la naranja. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes recibir de París una obra realizada por el prestigioso artista internacional Fernando Oriol. Y lo hace gracias al acuerdo de colaboración con la Fundación Alejandro Rojas Marcos, el político español que fuese fundador del Partido Andalucista y alcalde de Sevilla entre 1991 y 1995. Con la firma de este acuerdo, Sevilla recibe la donación de una obra que tiene como lema: "A la belleza, al aroma, a la alegría y a la amable convivencia de Sevilla".
La obra dedicada al naranjo, el azahar y la naranja representa elementos vinculados al paisaje urbano, la belleza, el aroma, la hospitalidad y la convivencia en la ciudad de Sevilla. A través de este protocolo, la Fundación Alejandro Rojas Marcos posibilita la donación a la ciudad de esta obra escultórica.
Según el Ayuntamiento, la actuación pretende contribuir a la puesta en valor de estos elementos como manifestaciones características del paisaje urbano, la identidad cultural y la experiencia sensorial de Sevilla.
Actulmente se expone en París, en el que fue taller de Eugenio Delacroix y que funciona como dependencia anexa al Museo del Louvre. El presente Protocolo establece exclusivamente un marco general de intenciones a partir del cual se definirán los detalles como el emplazamiento o la fecha de instalación.
Fernando Oriol nació en Sevilla en 1965. Desde temprana edad desarrolló una pasión por el trabajo manual y la creación artística, explorando materiales y formas por cuenta propia, desarrollando un estilo escultórico personal e inconfundible. A lo largo de su trayectoria ha expuesto internacionalmente en ciudades como Zúrich, Capri, Singapur, Madrid, Bilbao y México, consolidando su obra tanto en circuitos artísticos como en espacios de diseño contemporáneo. Su taller en Sevilla es el lugar donde cada obra nace, se moldea y se pule, reflejando su dedicación, disciplina y pasión por la artesanía.
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