Podemos Sevilla pide a José Luis Sanz mantener abiertas las piscinas municipales los fines de semana de septiembre por el calor extremo

Podemos Sevilla ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que amplíe la temporada de las piscinas municipales durante todos los fines de semana de septiembre ante la llegada de un nuevo episodio de calor extremo en la ciudad. La formación considera que el cierre previsto de estas instalaciones coincide con temperaturas que podrían superar los 42 y 43 grados, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La portavoz de Podemos Sevilla y concejala municipal, Susana Hornillo, ha planteado al Gobierno local una “modificación urgente” de la planificación del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para mantener abiertas las cinco piscinas públicas durante los sábados y domingos de septiembre, en horario de 12.00 a 20.00 horas.

Según la programación del IMD, la piscina de Tiro de Línea finaliza su temporada este viernes 4 de septiembre, mientras que las instalaciones de Alcosa, Rochelambert, Torreblanca y Entreflores cerrarán este domingo 6 de septiembre.

Hornillo ha defendido que las piscinas públicas deben entenderse como “refugios climáticos y servicios esenciales de salud pública” y no únicamente como una actividad vinculada al calendario escolar. A su juicio, mantener el cierre durante un periodo de altas temperaturas supone “una falta de sensibilidad social” ante los efectos del cambio climático.

La edil ha señalado que el servicio público de baño de Sevilla cuenta con un aforo de 1.595 personas repartidas entre sus cinco recintos y ha asegurado que estas instalaciones son “la única alternativa accesible y asequible” para muchas familias que no disponen de piscina privada o no pueden afrontar otros métodos para combatir el calor.

Desde Podemos Sevilla sostienen que ampliar la apertura durante los fines de semana permitiría responder a la prolongación del verano meteorológico sin interferir en las actividades y entrenamientos que el IMD desarrolla durante la semana.

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“Prolongar la apertura los fines de semana de septiembre es una cuestión de voluntad política y de protección directa a la ciudadanía”, ha señalado Hornillo, que ha pedido al alcalde José Luis Sanz que adopte esta medida ante la previsión de altas temperaturas.