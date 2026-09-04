Sevilla rompe el termómetro: alcanza 45,1 grados y marca la temperatura más alta de España en 2026

45,1 grados. Esa fue la temperatura exacta que marcó el termómetro ubicado en la estación de Sevilla-Tablada a las 17.10 horas este pasado jueves. Un dato histórico que, según la AEMET, fue el valor más alto registrado en España durante 2026.

Según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este mismo registro se alcanzó en Andújar (Jaén) el 22 de junio y en Montoro (Córdoba) el 23 de junio. El organismo meteorológico destaca que es "poco frecuente que las temperaturas máximas anuales se registren fuera de los meses de julio y agosto". que también se había alcanzado en otros puntos de Andalucía durante el verano.

Alerta roja en la campiña sevillana

La campiña sevillana estuvo este pasado jueves con alerta roja por temperaturas que alcanzarían los 44 grados, aunque la sensación térmica fue superior durante toda la tarde, tal y como comprobaron muchos sevillanos.

El calor extremo afectó especialmente al interior de Andalucía. Además de Sevilla-Tablada, con 45,1 ºC, otras estaciones de la provincia registraron valores extraordinarios, como Fuentes de Andalucía (44,5 ºC), Morón de la Frontera (44,4 ºC) y Carmona (43,9 ºC). También se alcanzaron registros muy elevados en Andújar (44,5 ºC) y Montoro (44,2 ºC), según los datos provisionales de la red de estaciones de AEMET.

Sevilla mantiene el aviso naranja por calor este viernes

El episodio de altas temperaturas continuará este viernes 4 de septiembre. La AEMET mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña sevillana. La alerta estará vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas, con previsión de que las máximas puedan alcanzar los 41 grados.

La situación se enmarca en un episodio de calor excepcional provocado por un potente anticiclón, que mantiene temperaturas muy superiores a las habituales para estas fechas. La AEMET ya había activado avisos de nivel rojo en zonas como Morena y Condado (Jaén) por valores que podían llegar a los 44 grados, especialmente en el entorno de Andújar.

Aunque el pico máximo ya se alcanzó este jueves, Sevilla continuará durante los próximos días bajo un ambiente plenamente veraniego, con temperaturas extremas, noches tropicales y la recomendación de extremar las precauciones durante las horas centrales del día.