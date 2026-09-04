Talleres de memoria, risoterapia o gimnasia adaptada: Sevilla abre el plazo para atender a 3.300 mayores que conviven con la soledad

Talleres de memoria, de bienestar emocional, de gimnasia adaptada o de nuevas tecnologías. Estas son algunas de las propuestas para el Programa de Mayores de Sevilla, que volverá a ser una realidad este curso 2026/2027. El Ayuntamiento de Sevilla, que recuperó el año pasado una iniciativa que llevaba congelada desde 2020, hará una inversión de cerca de cinco millones de euros para llevar a cabo más de 180 talleres repartidos por distintos espacios públicos de la ciudad durante los próximos dos años.

Desde este 4 de septiembre, el Consistorio ha abierto el plazo de inscripción para esta nueva edición. De acuerdo con la Casa consistorial, con esta convocatoria se prevé dar cobertura a unas 3.300 personas mayores y reforzar las actividades dirigidas al envejecimiento activo.

El programa, que quedó paralizado durante la pandemia y fue recuperado por este gobierno en 2025, cuenta ahora con una dotación de 4.997.306,04 euros hasta el curso 2028/2029. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la iniciativa busca "acompañar a 3.300 sevillanos y sevillanas, cuidar de su bienestar físico y emocional y, muy especialmente, tender la mano a quienes viven la soledad no deseada".

La nueva edición ofrecerá actividades en 14 Centros de Servicios Sociales, Centros Cívicos y entidades sociales de la ciudad, con talleres centrados en áreas como la memoria, el bienestar emocional, la gimnasia adaptada o las nuevas tecnologías. Entre los contenidos se incluyen propuestas relacionadas con la autoestima, la gestión emocional o la risoterapia. Además de los talleres, el programa incorpora actividades de convivencia, excursiones y termalismo social, así como una línea específica destinada a detectar y acompañar a personas que se encuentran en situación de soledad no deseada.

Quién puede participar y cómo solicitar plaza

Podrán acceder al programa las personas empadronadas en Sevilla que tengan 60 años o más, así como los pensionistas por incapacidad a partir de los 55 años. En el proceso de selección tendrán prioridad quienes tengan reconocido algún grado de dependencia, las personas cuidadoras de familiares dependientes y quienes hayan solicitado el reconocimiento de esa situación.

Cada participante podrá solicitar, por orden de preferencia, hasta cuatro talleres, uno por cada área disponible. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 7 al 25 de septiembre. La solicitud podrá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla o presencialmente en los Centros de Servicios Sociales, donde se ofrecerá ayuda para completar el trámite sin necesidad de cita previa.

El Consistorio recuerda que las personas interesadas también pueden acudir a su Centro de Servicios Sociales de referencia o llamar al 010 para resolver dudas sobre la inscripción.