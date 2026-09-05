Noche tórrida
Andalucía sufre la noche más calurosa del año y Sevilla roza los 30 grados de mínima al amanecer
La Agencia Estatal de Meteorología señala que Sevilla se sitúa entre sus cinco noches más calurosas de la historia, con valores que apenas descendieron
Andalucía ha vivido la noche más calurosa del verano y de lo que va de año, con temperaturas mínimas excepcionalmente altas y valores que en algunos puntos se han mantenido cerca de los 30 grados hasta el amanecer. Así lo ha señalado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, en declaraciones a Europa Press.
La situación ha sido especialmente llamativa en la provincia de Sevilla. Según Del Pino, la capital andaluza ha registrado "una de las noches más calurosas desde 1951", con una temperatura mínima que se ha situado en torno a los 30 grados hasta el amanecer.
La nubosidad ha sido uno de los factores que ha impedido que los termómetros descendieran durante la madrugada. De hecho, Osuna ha registrado una de las mínimas más altas de Andalucía, con 28,6 grados hasta primera hora de la mañana.
Sevilla, entre sus noches más calurosas desde 1951
Los registros de esta madrugada sitúan a Sevilla entre sus episodios nocturnos de calor más extremos de las últimas décadas. La temperatura mínima más alta registrada en una jornada en la ciudad desde 1951 se produjo el 15 de julio de 2004, cuando el termómetro no bajó de los 29,3 grados.
Aunque el dato de esta última noche queda pendiente del balance definitivo de la jornada, Aemet señala que se encuentra entre las cinco noches más calurosas registradas en Sevilla desde 1951.
Las elevadas temperaturas nocturnas llegan además en plena sucesión de jornadas de intenso calor en Andalucía, donde las mínimas apenas están permitiendo un respiro después de las altas temperaturas diurnas.
Las mínimas bajarán el domingo, pero seguirá haciendo más de 40 grados
La situación cambiará ligeramente este domingo. Según la previsión adelantada por Aemet, desaparecerá la nubosidad y las temperaturas mínimas descenderán hasta situarse alrededor de los 24 grados, aunque el calor seguirá siendo muy intenso durante el día.
Las máximas volverán a superar los 40 grados en distintos puntos de Andalucía, por lo que el descenso nocturno no supondrá todavía el final de este episodio de altas temperaturas. Además, Aemet prevé que las noches tropicales continúen durante la próxima semana, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados.
El alivio más notable podría llegar el jueves, que se perfila como el día más fresco de la próxima semana, aunque las temperaturas máximas seguirán siendo elevadas, con una media cercana a los 35 grados.
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