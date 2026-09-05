Robo en Sevilla
Asaltan la casa de Rocío Osorno en el Aljarafe mientras ella se encontraba en el interior: "Estoy en shock"
Rocío Osorno ha relatado en sus redes sociales el susto que ha vivido en su vivienda del Aljarafe después de descubrir que alguien había entrado en la casa mientras ella y el resto de su familia se encontraban en el interior
Rocío Osorno ha contado en su cuenta de Instagram que han entrado a robar en su casa del Aljarafe mientras ella y su familia se encontraban dentro de la vivienda. La sevillana ha explicado que descubrió lo que estaba sucediendo al percatarse de que una de las ventanas, que habitualmente permanece cerrada, estaba abierta.
"Estoy en shock", ha reconocido Osorno en una de las historias publicadas en su perfil, donde ha relatado cómo se produjo el incidente.
Según ha contado a través de stories, todos se encontraban en casa en el momento del robo. Ella estaba en la planta superior grabando cuando bajó y observó la ventana abierta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien había entrado en la vivienda.
Osorno asegura que salió corriendo y gritando al advertir la presencia de intrusos. "Menos mal de Coco acababa de llegar hacía una hora", según ha explicado, relatando el miedo que había pasado al percatarse del robo en el interior de su casa y con el agravante de estar toda su familia en el interior.
Llamaron al 112 y la Guardia Civil acudió a la vivienda
Tras descubrir lo ocurrido, llamaron inmediatamente al teléfono de emergencias 112. De acuerdo con el relato de Rocío Osorno, agentes de la Guardia Civil llegaron "en cuestión de minutos", aunque para entonces las personas que habían accedido a la vivienda ya se habían marchado.
La influencer no ha detallado por el momento si los autores consiguieron llevarse objetos de la casa, si se produjeron daños o cómo lograron acceder exactamente al inmueble, más allá de señalar la existencia de una ventana abierta y del vídeo de la cámara de seguridad que ella misma ha compartido.
Rocío Osorno asegura que era el cuarto robo de la noche en el Aljarafe
En su publicación, Osorno añade que los propios agentes les habrían informado de que se trataba del cuarto robo registrado durante esa noche en el Aljarafe y de la posibilidad de que estuvieran detrás las mismas personas.
Este dato procede únicamente del testimonio difundido por la propia Rocío Osorno en Instagram y, por el momento, no consta en la información aportada por ella una comunicación oficial de la Guardia Civil que permita conocer más detalles sobre esos otros supuestos robos.
Antes de contar lo ocurrido, la sevillana avisó a sus seguidores de que iba a compartir un contenido que podía resultar sensible. "Esto acaba de pasar en mi casa", anticipó antes de narrar el episodio.
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